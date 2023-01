Projetos da startup visa beneficiar e melhorar a renda financeira de catadores

Com o objetivo de estimular o diálogo entre líderes mundiais e empresariais sobre questões que vão desde as estruturas políticas atuais e problemas ambientais até preocupações geopolíticas, o Fórum Econômico Mundial, que aconteceu no dia 20 de janeiro em Davos, na Suíça, contou com a apresentação da startup brasileira Green Mining, pioneira em logística reversa inteligente e que já reciclou mais de 5 milhões de quilos de embalagens pós-consumo em estados do Brasil.

Com o tema “Cooperação em um Mundo Fragmentado”, o evento impulsiona soluções para enfrentar os desafios globais mais urgentes. Neste contexto, Rodrigo Oliveira, presidente da Green Mining, falou como uma solução tecnológica rentável que pode fornecer eficiência na recuperação de recicláveis, com rastreabilidade possibilitada por blockchain. “Desenvolvemos um sistema inteligente de logística reversa, que utiliza um algoritmo próprio para analisar os dados de vendas da indústria e identificar os locais de maior geração de resíduos pós-consumo. Nosso objetivo é mudar o mundo e apresentar nossa solução no Fórum Econômico Mundial mostra que estamos no caminho certo”, afirma o executivo.

Além do propósito ambiental e econômico, a Green Mining possui um grande compromisso social que também deve ganhar destaque na Europa. Segundo Rodrigo Oliveira, parte da equipe de coletores são ex-catadores de rua que foram capacitados e contratados com carteira assinada (CLT). “Oferecemos soluções inteligentes respeitando os trabalhadores envolvidos na cadeia, viabilizando que a indústria possa cumprir seu papel na responsabilidade compartilhada. Ou seja, atender e entregar valor de forma plena”, explica o presidente da startup.

Na quarta-feira (18), das 10h30 às 11h, Rodrigo Oliveira participará do painel “Inovação para ODS: Logística reversa inteligente para economia circular”, que será transmitido de forma online por meio da plataforma do Fórum Econômico Mundial. Já na quinta-feira, o executivo falará sobre “Fundamentos circulares para resultados regenerativos”, das 14h45 às 15h45.

O Fórum, que terá como principais pontos de discussão as ameaças à economia global e mudanças climáticas, retorna ao início do ano para recuperar sua posição de principal e primeiro evento de 2023, após ter sido realizado em maio no ano anterior.

Sobre a Green Mining

A Green Mining é uma startup pioneira em logística reversa inteligente e uma das selecionadas, em todo o mundo, pela cervejaria Ambev por meio do programa 100+ Accelerator. Desde 2018, já coletou e encaminhou para reciclagem mais de 5,1 milhões de quilos de embalagens pós-consumo e evitou a emissão de mais de 855 mil quilos de CO₂. Integrante do grupo de empresas do Pacto Global da ONU, maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, participou da COP26 apresentando seus projetos e soluções de rastreabilidade com tecnologia blockchain.

Premiações: Vencedora do ‘Better World Award’, realizado na Bélgica; da competição mundial de Ideias de Negócios Verdes da Climate Ventures e da 1ª edição brasileira do evento europeu Greentech Challenge. Por dois anos consecutivos, a startup foi premiada no Ranking 100 Open Startups, entrando para o TOP 10 na categoria CleanTechs em 2021 e CityTechs em 2022. Além de ser ganhadora do prêmio inglês Latam Edge Awards em 2022.

Informou Fernanda Beatriz e Fernanda Elen da ML&A Comunicações