Inter incentiva atitudes sustentáveis com nova seção no Super App

O Inter anuncia nesta segunda-feira (16) o lançamento da seção “Vida Sustentável”, um novo espaço dentro do Super App que irá simplificar a vida dos clientes rumo a um comportamento mais consciente e sustentável. Inédita com este formato no Brasil, a nova seção do app permite acesso rápido a iniciativas como doação de cashback para instituições socioambientais e vagas de trabalho voluntário. Quem acessar a novidade também vai encontrar conteúdos voltados para educação financeira e socioambiental, calculadora de carbono e possibilidade de compensação, além da indicação de lojas sustentáveis para compra de produtos no Inter Shop. Outro benefício é o acesso rápido ao Dr. Inter, plataforma de saúde digital do Super App.

Na área de doação, os clientes terão flexibilidade para definir quais tipos de cashback gostariam de doar, para o WWF – Brasil, instituição com ampla atuação na área socioambiental, e/ou Médicos sem Fronteiras – Brasil, organização que leva cuidados de saúde a pessoas afetadas por crises humanitárias no planeta. Esses parceiros foram escolhidos por sua competência e relevância global nas ações que desenvolvem, o que vai facilitar a extensão da solução para outros países futuramente. Também será possível escolher doações recorrentes, com um valor mensal definido.

Já na aba de trabalho voluntário, será possível encontrar milhares de vagas diversas para colaborar em diferentes causas, com a curadoria da instituição social Atados, parceira no projeto. Outra opção é a calculadora de carbono, funcionalidade que permite estimar o valor de carbono emitido por cada pessoa anualmente, com base em um questionário. Depois do cálculo, os clientes vão encontrar uma opção para compensar essas emissões, adquirindo créditos de carbono com cashback. Ciente da emergência climática vivida em todo o mundo, o Inter pretende incentivar o conhecimento e soluções para mitigar as mudanças climáticas.

“Nós costumamos dizer que já nascemos sustentáveis quando revolucionamos o mercado com a primeira conta 100% digital, completa e gratuita do Brasil. Por não ter agencias e armazenar nossos dados em nuvem, nossa operação tem um caráter muito inovador e ecoeficiente. Medimos e compensamos nossas emissões anualmente, o que nos permite comparar e verificar que nosso modelo de negócio emite atualmente apenas 5% dos gases de efeito estufa quando comparado a modelos tradicionais. Com o Vida Sustentável, o ecossistema do Inter ganhou mais funcionalidades, fortalecendo ainda mais nosso DNA de ecoeficiência e sustentabilidade. Queremos usar o nosso Super App para instruir nossos clientes e incentivar o comportamento sustentável de forma simples, ampla, completa e inédita”, comenta Christiano Rohlfs, Head de Sustentabilidade no Inter.

MAIS BENEFÍCIOS A seção Vida Sustentável terá ainda uma parte de conhecimento, inicialmente dividida em duas. Uma delas terá informações sobre educação financeira, onde os clientes vão entender mais sobre conceitos financeiros e encontrar dicas para sanar as dívidas. Já na parte socioambiental, os conteúdos são voltados para mostrar o que cada um pode fazer em seu dia a dia para contribuir com o futuro do planeta.

Atualmente, o Inter contribui ativamente para a economia de baixo carbono, emitindo 95% menos carbono, 96% menos água e 96% menos energia elétrica por cliente quando comparado aos players do modelo bancário tradicional.

Sobre o Inter

