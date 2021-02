Deputada Júlia Lucy destina verbas para o Hospital Regional do Gama

A Deputada Distrital Júlia Lucy (NOVO) destinou R$ 100 mil em emendas parlamentares para atender o Hospital Regional do Gama – HRG em insumos para cirurgias ortopédicas, um pedido urgente da população e dos servidores do hospital, um dos mais importantes de todo o DF e entorno.

A verba será destinada para aquisição de insumos ortopédicos como o kirschner 1.0, fio de kirschner 1.5, fio kirschner 2.0 e fio kirschner 2.5, 03 Perfuradores cirúrgicos, kit de fixadores externos para membros inferiores e membros superiores, placa bloqueada para úmero proximal radio distal, prótese parcial ombro e prótese de quadril.

Estes são materiais essenciais aos serviços prestados pelo setor de Ortopedia do HRG, ajudando os pacientes que hoje aguardam cirurgias justamente por falta desse material.

“Ao longo do mandato, destinei mais de R$ 5,6 milhões em emendas para a saúde, incluindo construção de UBS, reforma de hospitais, insumos para atendimentos, combate à pandemia e muito mais. Essa é uma área prioritária para mim e faremos diversas outras ações importantes para a população do DF ao longo do ano”, explica a parlamentar