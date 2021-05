Etiópia e Brasil realizam segunda consulta política virtual

A Etiópia e o Brasil realizaram a Segunda Consulta Política virtualmente na sexta-feira (21 de março de 2021). A consulta foi conduzida por S.E. Embaixador Redwan Hussien, Ministro de Estado de Assuntos Políticos e S.E. Embaixador Kenneth Nóbrega, Subsecretário para Oriente Médio, Europa e África do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

As discussões se concentraram em 70 anos de amizade, parceria estratégica Etiópia-Brasil, troca de informações sobre desenvolvimentos políticos nacionais e cooperação em questões regionais e internacionais de interesse mútuo.

O Embaixador Redwan Hussien atualizou o subsecretário sobre os recentes acontecimentos na Etiópia e na região do Chifre da África, a Grande Barragem da Renascença Etíope e as próximas eleições na Etiópia.

O Embaixador enfatizou particularmente o compromisso da Etiópia com a resolução pacífica da disputa de fronteira com o Sudão, bem como a necessidade de intensificar os esforços de ajuda humanitária que o governo está empreendendo na região de Tigray

O Embaixador Redwan destacou o interesse da Etiópia em fortalecer os laços bilaterais com o Brasil em uma série de áreas, incluindo agricultura e desenvolvimento de infraestrutura.

Por sua vez, o Embaixador Kenneth explicou as possibilidades de fortalecer ainda mais a cooperação entre os dois países nas áreas econômica e de segurança. O Embaixador Kenneth também observou a necessidade de trabalhar para aprimorar o fluxo comercial e de investimentos entre os dois países e o compromisso do Brasil nesse sentido.

A necessidade de fortalecer ainda mais a cooperação técnica bilateral, especialmente nas áreas de aumento da produção de algodão, manejo de solos ácidos, manejo florestal e aumento da produção de café, foi levantada durante as discussões. Também foram discutidos acordos bilaterais entre #Etiopia e #Brasil, bem como possíveis áreas de cooperação em fóruns multilaterais.

Ambas as partes concordaram em trabalhar em colaboração para aumentar ainda mais o fluxo de comércio, investimento e turismo entre a Etiópia e o Brasil.

Ethiopia and Brazil conducted the Second political consultation virtually on Friday (21 March 2021).

The consultation was led by H.E. Ambassador Redwan Hussien, State-Minister of Political Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia and H.E. Ambassador Kenneth Nobrega, Undersecretary for Middle-East, Europe and Africa of the Ministry of Foreign Affairs of Brazil.

Discussions focused on 70 years of friendship, Ethiopia-Brazil Strategic partnership, exchange of information on domestic political developments, and cooperation in regional and international issues of mutual interest.

Ambassador Redwan Hussien updated the undersecretary on recent developments both in Ethiopia and the Horn of Africa region, the Great Ethiopian Renaissance Dam and upcoming elections in Ethiopia.

The Ambassador particularly emphasized on Ethiopia’s commitment to peaceful resolution of the border dispute with Sudan as well as the need to enhance humanitarian relief efforts that the government is undertaking in the Tigray region.

Ambassador Redwan noted Ethiopia’s keenness to enhance bilateral ties with Brazil in a number of areas including agriculture and infrastructure development.

On his part, Ambassador Kenneth explained the potentials in further strengthening the cooperation between the two countries in the areas of economic and security matters. Ambassador Kenneth has also noted on the need to work on enhancing the trade and investment flow between the two countries and Brazil’s commitment in this regard.

The need to further strengthen bilateral technical cooperation particularly in the areas of enhancing cotton production, management of acidic soils, forest management, and enhancing coffee production have been raised during discussions. Bilateral agreements between #Ethiopia & #Brazil as well as possible areas of cooperation in multilateral forums have also been discussed.

Both parties agreed to work collaboratively going forward to further enhance the trade, investment and tourism flow between Ethiopia and Brazil

*Com informações da portal Brasilia In Foco – 21/05/2021