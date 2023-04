Três crises envolvendo grandes bancos em pouco mais de uma semana abalaram mercados e despertaram um sinal vermelho entre autoridades monetárias em todo o planeta. Apesar de as crises serem localizadas — problemas em balanços e saques em massa por correntistas — qualquer crise em um banco tem potencial para contaminar todas as outras instituições financeiras do país ou até no exterior.

Isso acontece porque os bancos emprestam dinheiro entre si — portanto a quebra de uma instituição pode gerar problemas financeiros para as demais. Analistas destacam que quando um sentimento de medo se espalha entre correntistas de diversos bancos, pode haver uma corrida em massa de clientes para sacarem os seus depósitos — algo que levaria a uma quebradeira mais ampla no setor, com consequências para todas as economias.

Além de colapsos bancários, oscilação de carteiras sólidas, taxação de cryptomoedas e outros acontecimentos tem causado certa instabilidade no mercado mundial, catalisando certa necessidade de mudança de estratégias por parte de investidores, traders e outros players do mercado financeiro.

Uma dessas saídas tem sido o mercado do empreendedorismo. Novos negócios e marcas sólidas tem ganhado espaço em várias localidades pelo mundo, gerando aumento no índice de novas implantações de negócios em escala, como é o caso do movimento europeu capitaneado por uma grande holding de franquias brasileira, mercado que movimenta aproximadamente U$1 Trilhão ao ano.

Para o CEO da ATNZO Franchise Co., Lucas Atanazio Vetorasso, “Nosso movimento visa levar o empreendedorismo seguro ao mundo. Investidores de várias localidades tem procurado não apenas por marcas ou serviços, mas por contar com o apoio de uma grande e experiente equipe da Franqueadora em várias disciplinas como Marketing, Gestão, Produtos, Serviços, Finanças e tantos outros necessários para alcançar o sucesso que desejam”.

Nesta mesma linha, o diretor de marketing da holding, Eduardo Yamaguchi afirma que existem vários motivos para que o mercado de Franquias seja uma opção sólida durante o período de crise. Segundo ele, “as franquias têm modelos de negócios testados e comprovados, o que pode ajudar a reduzir o risco de fracasso em comparação com a abertura de um novo negócio independente”.

A crescente procura de investidores e necessidade de auxílio fez com que o grupo criasse a campanha ‘Desce pro Play’, referência carinhosa dada aos chamados investidores de mesa, convidando-os a empreender de forma física. “Percebemos que muito deste aumento na busca pelo mercado de franquias se deu pelo aparecimento de investidores, traders e outros operadores do mercado financeiro e criamos a campanha com o intuito de auxiliar até com subsídios, dependendo da região”, conclui Yamaguchi.

A campanha citada pelo diretor de marketing ganhou um portal para cadastramento de investidores, o desceproplay.com Como as mudanças no mercado influenciam o comportamento do consumidor, as novidades estão sendo inseridas no mercado com mais frequência, fazendo com que a concorrência fique cada vez mais agressiva. Com este obstáculo em mente, uma marca precisa ser construída estrategicamente. “Franchising não é papelada, é estratégia”, segundo Atanazio, líder de mercado.

Ainda de acordo com o CEO, “empresários e outros profissionais de localidades europeias vem fazendo contato conosco há algum tempo com a intenção de levar nossos serviços e marcas para suas regiões e, neste ano, sentimos que era o momento exato”, se referindo ao chamado timing, no mundo dos negócios.

Início na Europa

O primeiro local escolhido estrategicamente para abrigar as marcas no continente europeu foi Portugal. O Banco de Portugal estimou que a economia portuguesa deverá crescer 1,5% em 2023, ao passo que os ministros das Finanças e da Economia admitiram que o crescimento será maior que o esperado. Com este passo, a companhia começou sua investida europeia, levando, incialmente 03 de suas marcas, Poppys Fast Food, Merilú e Café Quemel, todas no segmento de alimentação.

Por ser um setor atraente para empreendedores, o mercado de franquias exige ciência em relação aos riscos e preocupações relacionados à segurança, por isso é importante estar atento às diversas estratégias que podem ser adotadas para minimizar tais riscos, aumentando assim as chances de sucesso. Ao ser questionado sobre estratégias, Yamaguchi afirma que “a pesquisa de mercado e entendimento cultural são fundamentais para a avaliação da viabilidade do negócio e fidelização do público-alvo que será construído”.

A velocidade de mudança não ocorre só no mercado financeiro, mas no mercado de consumo de uma maneira geral, há mudanças de comportamento que fazem com que as novidades sejam inseridas com cada vez mais frequência no mercado e esses desafios no mercado de franquias é considerado em escala,

“Sabemos da instabilidade económica global e dos desafios no país, mas isso não me assusta. Digo sempre que sou um Capitão do mar furioso e, sem dúvida, repito, este é o momento perfeito.”, conclui o jovem CEO citado no final de 2022 por Paulo Guedes, então ministro da Economia do Brasil como um “bom modelo a seguir“.