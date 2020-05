Detran retoma serviço de liberação de carros em depósito do Gama

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal anunciou que irá retomar o serviço de liberação de veículos apreendidos que estão nos depósitos do Gama, Taguatinga e da Asa Norte. Devido às medidas de distanciamento, boa parte do processo será efetivado por e-mail, somente a entrega do veículo precisará ser feita presencialmente, através de horário agendado.

Para obter acesso ao veículo apreendido, o proprietário ou seu representante legal deverá iniciar o processo através do encaminhamento de um e-mail para o Deposito de Veículos Apreendidos (DVA) onde o veículo se encontra: Brasília, Taguatinga ou Gama.

Depois de enviar o e-mail, o cidadão receberá uma resposta automática contendo todas as instruções para a liberação do veículo, a forma como devem ser digitalizados os documentos utilizando o celular e o passo a passo a ser seguido para emitir os boletos, realizar os pagamentos e regularizar a situação do veículo.

O processo de liberação ocorrerá em duas fases: a análise documental e a análise financeira. Na análise documental, o usuário envia pelo e-mail os documentos digitalizados, que serão conferidos por um servidor.

Estando tudo correto, o servidor passará então à análise financeira do veículo, onde além de verificar se ainda há algum débito em aberto, ele fará o cálculo de todas as taxas de depósito a serem pagas e enviará ao e-mail do proprietário os boletos com prazo definido para pagamento.

Assim que realizar os pagamentos, o cidadão envia por e-mail os comprovantes. Concluída a análise financeira e sendo constatada a baixa efetiva de todos os débitos, o proprietário será chamado a comparecer ao depósito em dia e horário marcados para retirar seu veículo, devendo levar consigo todos os documentos originais enviados na fase da análise documental.

“Esse modelo de atendimento que estamos implantando é muito vantajoso para o cidadão, que poderá fazer todo o processo de casa sem se expor aos riscos de contágio e ainda economizar tempo, pois fará um único deslocamento até o Detran apenas no dia de retirar seu veículo”, esclarece o diretor-geral da autarquia, Zélio Maia.

Cobrança de diárias

Vale destacar que todas as diárias desde o dia 18 de março até o dia 24 de maio não serão cobradas, em razão do período em que o atendimento ficou suspenso. A partir da segunda-feira (25), retoma-se a contagem das diárias para efeito de cobrança.

Concluídas as fases de análise documental e financeira, suspende-se novamente a contagem das diárias até o dia da entrega do veículo agendada pelo Detran. No entanto, caso o proprietário não retire o veículo no dia e horário marcados, reinicia-se a contagem das diárias até que haja um novo agendamento de retirada.

Com informações do JB com adaptações – 13/05/2020