GDF realiza nova ação de combate à Covid-19 e à dengue no Gama

O programa Sanear-DF entrou mais uma vez em ação no Distrito Federal. Desta vez, nesta quinta-feira (14), a operação esteve na região administrativa do Gama para reforçar o combate à pandemia provocada pelo coronavírus (causador da Covid-19) e doenças causadas por arboviroses, como dengue, zika, febre amarela e febre chikungunya.

A força-tarefa teve como objetivo higienizar espaços públicos de grande circulação, como feiras, hospitais, rodoviárias, paradas de ônibus, delegacias e praças. E contou com reforços de carros da Vigilância Ambiental e agentes com máquinas acopladas nas costas para pulverizar o produto, semelhante a água sanitária. Além do caminhão-pipa que percorreu todas ruas e avenidas principais da cidade com limpezas nas paradas de ônibus.

“Agradecemos ao Governo do Distrito Federal e todos os órgãos pela realização desta ação em nossa cidade, pois teve higienização em todos setores públicos e nas paradas de ônibus. Importantes são essas ações de prevenções por conta do coronavírus e dengue”, destaca a administradora regional do Gama, Joseane Feitosa.

Segundo o diretor da Vigilância Ambiental (Dival), Edgar Rodrigues, a ação é eficaz no processo de combate à dengue e ao coronavírus.

“Objetivo dessa missão é sanitizar toda área pública, incluindo rodoviárias, administrações, quartel do Corpo de Bombeiros e quartel da Polícia Militar. Ou seja, em todas essas áreas de aglomeração de pessoas. Estamos pulverizando com as nossas máquinas onde as pessoas tendem a tocar, como corrimão, cadeiras, bancadas, ou seja, todas essas áreas serão sanitizadas com nosso material”, pontuou.

O programa

O Sanear-DF foi proposto pela Secretaria Executiva das Cidades, vinculada à Secretaria de Governo, e pela Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde (Dival) a partir do Decreto nº 40.550, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.

Participam conjuntamente desse projeto as administrações regionais do DF, as secretarias de Comunicação, Transporte e Mobilidade, Segurança Pública, Políticas Públicas, Educação, DF Legal, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER/DF) e a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb).

Dengue

Dentro do programa Sanear-DF também estão previstos os mutirões para combater o mosquito da dengue, feitos cotidianamente pelos agentes da Diretoria de Vigilância Ambiental.

* Com informações da Administração Regional do Gama