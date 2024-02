Edição 2024 da Startup Brasília 2030 Chega nesta Quarta-feira (21)

Será lançado nesta quarta-feira (21), às 17h30, no Planetário de Brasília, o Startup Brasília 2030 Edição 2024, um projeto que tem como objetivo impulsionar o ecossistema de inovação e tecnologia no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). Para participar, é preciso se inscrever por meio deste link.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Leonardo Reisman, a articulação entre os atores que compõem o setor é fundamental para que os resultados e indicadores apresentados sejam cada vez mais positivos e expressivos. “Ao promover uma maior colaboração entre esses atores, otimizamos a alocação de recursos, maior eficiência na pesquisa e no desenvolvimento, a melhoria da competividade das empresas, além da geração de emprego e renda”, analisa.

Fomento ao empreendedorismo

O evento foi concebido para dinamizar o ambiente empreendedor e de startups no Distrito Federal e na Ride. Com o apoio estratégico da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF), visa impulsionar setores-chave como finanças, saúde, educação, além de focar em grupos específicos como mulheres e populações vulneráveis.

O projeto também abraça os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, incorporando aspectos de sustentabilidade e governança (ESG, da sigla em inglês para Environmental, Social and Governance) em suas atividades. Com mais de 80 meetups (encontros realizados com o objetivo de criar conexões entre atores do ecossistema e da sociedade) nos últimos anos e uma variedade de programas em execução, o projeto demonstra um compromisso sólido com o desenvolvimento econômico, tecnológico e social da região.

“Brasília está se destacando como um polo tecnológico e de empreendedorismo, e o lançamento da startup Brasília 2030 reflete nosso compromisso em fortalecer esse ecossistema”, destaca o diretor-executivo da Brasil Startups, Carlos Mendes.

Mulheres Empreendedoras

O 1º Meetup de Mulheres Empreendedoras de 2024 também será realizado nesta quarta-feira, a partir das 18h30, no Planetário de Brasília. O evento visa apoiar e fortalecer o empreendedorismo feminino como um catalisador essencial para a inovação. As inscrições podem ser feitas pela internet.

O meetup, evento originado no Vale do Silício, promove conexões e relacionamentos entre participantes. É um encontro informal que tem como foco discussões sobre tópicos específicos, visando à troca de conhecimento e a construção de uma comunidade. É uma ocasião descontraída para conversas temáticas e para criar novas conexões.

“A diversidade de perspectivas e abordagens que as mulheres trazem para os negócios é fundamental para estimular a criatividade e impulsionar o ecossistema empreendedor”, ressalta o presidente da Brasil Startups, Hugo Giallanza.

A noite contará com a presença da administradora Daniela Estevam, palestrante nas temáticas de empreendedorismo feminino, inovação social, networking, comportamento, diversidade e ESG.

Serviço

Lançamento Startup Brasília 2030 Edição 2024

– Data: quarta-feira (21)

– Horário: 17h30

– Local: Planetário de Brasília

– Inscrições: https://bit.ly/lancamentosb2030-2024

Primeiro Meetup de Mulheres Empreendedoras 2024

– Data: quarta-feira (21)

– Horário: 18h30

– Local: Planetário de Brasília

– Inscrições: https://bit.ly/meetup-1-mulheres

*Com informações da Secti