A situação dos buracos nas ruas do Gama continua a ser uma fonte constante de frustração para os moradores locais. A Administração Regional do Gama alega enfrentar limitações significativas, incluindo uma equipe reduzida na DRO – Divisão Regional de Obras, falta de equipamentos adequados e recursos insuficientes para realizar serviços eficazes de tapa-buracos. O resultado? Uma luta contínua que parece mais um paliativo do que uma solução concreta.

A equipe de reportagem do Gama Cidadão tem recebido constantes relatos de moradores que, após uma simples chuva, testemunham a ressurgência dos buracos nas vias, agravando os problemas de manutenção de veículos, como suspensão e pneus. Enquanto o governo gasta toneladas de massa asfáltica, o problema persiste, revelando uma necessidade urgente de uma abordagem mais eficaz na manutenção da malha viária, que remonta aos primeiros anos da criação da cidade gamense.

Ligia Oliveira, moradora da Quadra 3, Conjunto I, Setor Sul, expressa sua frustração ao mencionar que abriu uma ocorrência na ouvidoria desde 2020 (ouv-243034/2020), sem obter uma solução satisfatória para o problema.

Outros moradores, que preferiram permanecer anônimos, corroboram as reclamações, destacando que a situação persiste em vários setores do Gama (fotos logo abaixo).

Na gestão inicial do atual governador Ibaneis Rocha, o GDF lançou o programa “Buraco Zero”. O programa, apresentado como um concurso entre as Administrações Regionais (RAs), tinha como objetivo estimular as RAs a resolverem os problemas relacionados aos buracos nas vias públicas. No entanto, até o momento, não houve divulgação de um vencedor para o suposto “1º Concurso Tapa-Buraco“. A falta de informações sobre os resultados desse programa levanta questionamentos sobre a eficácia real do mesmo.

A pergunta que permanece sem resposta é: em que posição ficou a Administração Regional do Gama nesse concurso? Uma questão que os moradores aguardam ansiosamente que seja respondida, enquanto enfrentam os desafios diários proporcionados pelos buracos que insistem em surgir nas vias da cidade.

Da redação do Gama Cidadão – 16/02/2024

