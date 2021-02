Educação virtual: 50 mil vagas para capacitação são oferecidas pela CAPES e UEMA

A capacitação foi pensada para apoiar os educadores no uso das ferramentas on-line em sala de aula

Uma parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) oferece para professores da educação básica e alunos de licenciatura 50 mil vagas para capacitação on-line e gratuita sobre ensino virtual. Os interessados podem se inscrever entre os dias 01 e 26 de fevereiro, através do site.

A capacitação foi pensada para apoiar os educadores no uso das ferramentas on-line em sala de aula. As técnicas aprendidas poderão ser aplicadas tanto nas aulas virtuais, durante a pandemia de COVID-19, quanto no retorno ao ensino presencial.

Os temas oferecidos aos participantes são: Como Produzir Videoaulas, Mediação em Educação a Distância (EAD), Desenho Didático para o Ensino On-line, Multimeios em Educação e Psicologia na Educação.

As aulas serão divididas por módulos. No primeiro, serão ensinadas técnicas básicas para produção, planejamento e construção de aulas em vídeo. No segundo, serão apresentadas características que envolvem a tutoria na educação a distância através da Mediação em EAD. Com o tema Desenho Didático para o Ensino On-line, a terceira formação vai ensinar os participantes a planejar e mediar os instrumentos avaliativos na educação virtual.

O módulo Multimeios em Educação vai mostrar formas de inovar no uso de tecnologias na educação. Nele, os participantes aprenderão a instigar e melhorar a aprendizagem. Em Psicologia na Educação, último curso do conjunto, os educadores conhecerão a evolução histórica da psicologia e identificarão alguns dos seus principais conceitos, aplicando-os em suas atividades. Ao concluírem as capacitações, os participantes receberão um certificado da CAPES e da UEMA.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil