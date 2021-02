Fies: começa nesta quarta (3) o prazo para pré-selecionados complementarem inscrição

O procedimento é obrigatório para garantir o benefício

Pré-selecionados no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) de 2020.1, cujo resultado já está disponível, têm entre esta quarta-feira (3) e a próxima sexta-feira (5), para fazer a complementação da inscrição. O procedimento é obrigatório para dar continuidade à garantia do benefício.

No site do programa, o candidato deve fornecer informações bancárias do fiador e do seguro para pagamento da dívida em caso de morte.

Após essa etapa, os pré-selecionados devem validar, em até cinco dias úteis, as informações junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior. A instituição irá gerar o Documento de Regularidade de Inscrição (DRI) e, com esse documento, o candidato terá um prazo de dez dias úteis para finalizar a contratação do financiamento com o agente financeiro.

Os estudantes que não foram pré-selecionados na chamada única regular serão, automaticamente, incluídos na lista de espera. A convocação da lista de espera começa no dia 3 de fevereiro e segue até 18 de março.

Cronograma Fies 2021.1

• Inscrição: de 26 a 29 de janeiro de 2021

• Resultado: 2 de fevereiro de 2021

• Complementação da inscrição – pré-selecionados em chamada única: de 3 a 5 de fevereiro de 2021

• Convocação por meio de lista de espera: de 3 de fevereiro até o dia 18 de março de 2021

Fonte: Agência Educa Mais Brasil