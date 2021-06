Iniciativa será lançada pelo MEC nesta segunda (07)

Será lançada nesta segunda-feira (07) a plataforma educativa do Ministério da Educação (MEC), Eduplay. A plataforma traz conteúdo sobre educação para alunos universitários, pesquisadores e professores, além de ser aberto para visualização pública. A transmissão de lançamento vai ser pelo canal do MEC, no YouTube, e pelo próprio Eduplay.

O Eduplay permite o acesso a transmissões ao vivo, programas de televisão, canais exclusivos, videoaulas, rádios e podcasts com o objetivo de se tornar um dos maiores portais de conteúdo audiovisual para a educação e pesquisa no Brasil. O lançamento conta com a parceria da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Para isso, a plataforma comporta um grande número de canais de TV e rádio, como o Canal Saúde, a TV Escola, os produtos da EBC, TV Brasil e Rádio EBC, além de canais de TV e rádios universitárias, podcasts e publicações sob autonomia e responsabilidade das Instituições Federais de Educação Superior (IFES).

Os estudantes vão contar com diversos benefícios, como a segurança do conteúdo postado (em que apenas instituições com acesso à Comunicação Acadêmica Federada- CAFe podem postar conteúdo); a ausência de propagandas comerciais; a tecnologia de transmissão adaptativa que permite alcançar alunos com dificuldade de acesso à internet; e a realização de aulas ao vivo e gravadas por meio da integração com o Moodlee com o Conferência Web da RNP.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil