Conbral Construtora adota espaço público no Gama

A construtora brasiliense vai urbanizar o local que tem 13.660 metros quadrados e fica na área central do Gama, nas quadras 1, 2 e 3. Obra vai gerar cerca de 200 oportunidades de emprego.

Mais um espaço público foi adotado para ser completamente reformado. O local tem 13.660 metros quadrados e fica na área central do Gama, nas quadras 1, 2 e 3. A parceria é com a construtora brasiliense Conbral, que vai urbanizar o lugar e construir prédios em frente ao espaço. Entre as ações estão a construção de parquinho de areia e jardins.

O investimento será de aproximadamente R$ 500 mil e vai gerar cerca de 200 empregos. A previsão é de que o complexo habitacional e o espaço público fiquem prontos até 2022. O Termo de Cooperação foi assinado em maio. Nesta semana, os empresários foram recebidos pelo governador Ibaneis Rocha para assinatura de prorrogação das obras.

O secretário de Projetos Especiais, Roberto de Andrade, ressalta que o programa Adote uma Praça é um resgate da consciência cidadã, com empresários e a comunidade. “O projeto faz uma integração entre o governo local e a população, para resgatar a responsabilidade social por meio da ética, proteção do meio ambiente e qualidade de vida das pessoas”, destaca o titular da pasta.

Diretor da construtora, Paulo Muniz lembra que o projeto foi desenvolvido junto com as secretarias de Projetos Especiais (Sepe) e Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e a Administração Regional do Gama. “Além da urbanização, será feito todo o paisagismo com direito a quadra poliesportiva e Ponto de Encontro Comunitário [PEC]. Essa reforma levará uma melhora muito grande para o centro da cidade com equipamentos diferenciados”, explica.

Administradora da cidade, Joseane Feitosa adianta que outro espaço público no Setor Sul da região está sendo finalizado – com previsão de entrega em janeiro –, além de mais 12 praças cujas obras estão em andamento. “A população está reconhecendo o quanto o governo local está investindo na cidade. Essas ações também geram oportunidade de emprego para as pessoas”, reforça.

Programa

Coordenado pela Secretaria de Projetos Especiais, o Adote uma Praça tem como objetivo incentivar parcerias com empresários e moradores da capital com o GDF. A ideia não é gerar lucro para os interessados, mas melhorar a cidade, para resgatar sua função social. O momento é de contenção de recursos em todo o país.

O programa ajuda a dividir essa responsabilidade com quem quer e pode ajudar. Os alvos do projeto são praças, estacionamentos, parques infantis, balões rodoviários, canteiros/jardins e até monumentos, entre outros.

Desde que foi instituído, em fevereiro de 2019, já foram investidos 15 milhões. O Adote já recebeu 77 pedidos de adoção de moradores de 19 regiões do Distrito Federal, em que 43 são parcerias vigentes e 34 propostas ainda estão em análise. O primeiro termo assinado foi o do estacionamento do Hospital Brasília.

*Com informações da Agência Brasília com adaptações – 19/12/2020