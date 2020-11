Eleições 2020: professor é a profissão mais usada pelos candidatos

Doutor ou doutora e “da saúde” ocupam o segundo e terceiro lugar, respectivamente

Marcadas para o próximo domingo, dia 15 de novembro, as eleições 2020 contarão com quase 500 mil pessoas concorrendo aos cargos de vereadores e prefeitos. Entre os concorrentes, o título de professor lidera as ocupações dos candidatos, aparecendo em 17.754 inscrições.

O levantamento do Tribunal Superior Eleitoral traz, ainda, outros títulos mais usados. Depois de professor, aparecem: doutor ou doutora (6.140); “da saúde” (5.045); pastor ou pastora (4.465); irmão ou irmã (3.622); “tia” (1.935); sargento (1.582); “do bar” (1.431) e “do povo” (1.348).

Espera-se que cerca de 148 milhões de eleitores poderão votar em 26 unidades da Federação. Caso haja segundo turno, os cidadãos voltarão às urnas no dia 29 de novembro. Este ano, as eleições são municipais, ou seja, os votos serão para escolher candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Assim, os eleitores deverão escolher, na urna eletrônica, primeiro um candidato ao cargo de vereador para, em seguida, inserir o número do candidato ao cargo de prefeito. Os concorrentes a uma vaga nas câmaras municipais dos 5.568 municípios serão identificados por um número de cinco dígitos. Já os candidatos ao cargo de prefeito são registrados na urna com dois dígitos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil