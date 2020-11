Cineasta e assistente de produção do Porta dos Fundos é assassinado no Rio

O cineasta Cadu Barcellos foi morto na madrugada de terça-feira (11) no Rio de Janeiro. A vítima foi assassinada a facadas durante um assalto perto da saída de uma estação de metrô.

Cadu Barcellos tinha 34 anos e foi um dos responsáveis pela direção do longa “5X Favela ? Agora Por Nós Mesmos”, uma releitura do filme Cinco Vezes Favela, de 1962, dirigido por Cacá Diegues e considerado um dos marcos do Cinema Novo no Brasil. O diretor também trabalhou com o grupo Porta dos Fundos, no programa “Greg News”, na HBO, além de ser dançarino, assistente de produção e produtor.

O crime foi cometido no centro carioca, e Barcellos estava saindo da festa na Pedra do Sal, no Santo Cristo. Testemunhas afirmam que o diretor gritou por socorro, mas não resistiu aos ferimentos.



Cadu Barcellos deixou esposa e o filho de apenas 2 anos. A polícia segue investigando o caso.

*Com informações do SBT com adaptações – 14/11/2020

