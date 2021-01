Eleições 2022: José Nogueira se reúne com lideranças do Gama e Santa Maria

Na manhã desta quarta-feira, dia (06/01), o pré-candidato ao governo do DF José Nogueira (sem partido) esteve reunido com lideranças do Gama e Santa Maria. O encontro ocorreu na Fornaria Pães e Conveniência, no Setor Leste do Gama.

No encontro, José detalhou iniciativas que pretende implementar no DF para atender a população das regiões administrativas, caso eleito. Mas, a pedido do pré-candidato, não vamos detalhar seus projetos. José está ficando conhecido por fazer vídeos e áudios nas redes sociais e grupos do WhatsApp do DF, sempre bem contundente nas suas colocações sobre a política da capital.

Estiveram presentes na reunião as lideranças, Domingos Arruda; Marcos Tadeu; Leandro Salles; Israel Carvalho e Hérica Gomes, além do próprio José Nogueira.

A lista de prováveis pré-candidato ao governo do DF só vem aumentando, segue alguns nomes:

Paula Belmonte (Cidadania)

Leila do Vôlei (PSB)

Flávia Arruda (PL)

Fátima Sousa (PSOL)

Reguffe (Podemos)

Izalci Lucas (PSDB)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

Paulo Octávio (PSD)

José Nogueira (sem partido)

Ibaneis Rocha (reeleição pelo MDB)

Da redação do Gama Cidadão – 06/01/2021