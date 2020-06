Dizem que time que está ganhando não se mexe, não é?!

Marileide Romão deixa Administração Regional de Santa Maria e na vaga entra Renato Couto Mendonça. A mudança saiu na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta última terça-feira (16).

A troca pegou os moradores da cidade de surpresa, justamente porque Marileide estava desenvolvendo um excelente trabalho para população de Santa Maria. Isso estando apenas 90 dias no cargo. Com uma gestão proativa na resolução dos problemas e a rápida resposta à população, Marileide deixa uma marca história que pode ser comprovada na ouvidoria. A Administração de Santa Maria tem alcançado 100% de resolutividade entre os meses de abril e maio de 2020.

O advogado Renato Couto é o quarto administrador a passar pela Administração Regional de Santa Maria desde o início do governo Ibaneis Rocha

Marileide escreve carta de agradecimento



Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por todas as bênçãos. Faço questão de agradecer ao governador Ibaneis Rocha e a Deputada Jaqueline Silva pela oportunidade de administrar durante 3 meses e 14 dias essa cidade maravilhosa.

Sou moradora de Santa Maria desde 1992 e durante todo o período que estive à frente da administração busquei realizar as solicitações de cada morador e cada moradora de Santa Maria.

Santa Maria está em desenvolvimento. Essa evolução, gera um número maior de demandas e soluções a curto prazo. Sempre buscamos resolver as solicitações com transparência e agilidade.

Gostaria de agradecer a todos os servidores da administração que vestiram fielmente a camisa de amor a Santa Maria. No sol ou na chuva, vocês fizeram um trabalho fundamental na busca da excelência. Aos órgãos do governo que sempre nos atenderam com carinho e respeito, fica minha gratidão.

Assumimos essa missão em um período de pandemia e muito crítico para toda à população. Mesmo assim, arregaçamos as mangas e trabalhamos muito em prol dessa cidade que tanto amamos. Fizemos entregas importantes em infraestrutura, nas áreas sociais intensificamos as entregas diárias de máscaras e apoio aos mais necessitados, entre outras ações fundamentais que ficam como marca dos nossos esforços.

Quero agradecer também aos líderes comunitários e a todos amigos e amigas pelo carinho, respeito e sugestões que sempre buscaram o benefício de Santa Maria.

Ao novo administrador, quero desejar sucesso. Que ele entregue as demandas que tanto o nosso povo pede.

Fica aqui meu abraço a toda população de Santa Maria. Muito obrigada.

Da redação do Gama Cidadão – 20/06/2020