Eleições para conselhos regionais de Cultura têm recorde de inscritos

Foram 444 candidaturas, com o quórum mínimo atingido por 27 regiões administrativas

Mais de 400 pessoas se inscreveram no edital de seleção de conselhos regionais de Cultura (CRCs) – triênio 2021/2024, lançando pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF). Encerrada em 23 de agosto, a concorrência contabilizou 444 candidatos de todas as regiões administrativas (RAs). Das 33 RAs, 25 (76%) atingiram quórum (mínimo de nove inscritos) para formar democraticamente os CRCs.

Mesmo em período de pandemia da Covid-19, que determinou processo eleitoral remoto, o volume de inscrições cresceu consideravelmente em relação aos editais anteriores. “Em 2016/2017, foram 233 inscritos”, compara o presidente do CCDF, Wellington Abreu. “Temos, hoje, 87% do DF envolvidos nessa eleição on-line. Há muito a comemorar”.

Previsto na Lei Orgânica da Cultura (LOC), o CCDF é um órgão deliberativo com a missão de fortalecer e aprofundar o Sistema de Arte e Cultura do DF (SAC-DF) ao trazer a voz da sociedade civil para a construção coletiva das políticas públicas destinadas à cultura. As eleições refletem um esforço conjugado do CCDF, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) e da comunidade artística.

Após a homologação dos habilitados, realizado na sexta-feira (6), permanece aberto, até a próxima segunda (11), o período de interposição de recursos. A partir desse momento, a mobilização será feita diretamente pelo candidato/candidata, em campanha que pode eleger titulares e suplentes dos CRCs. Com eleições marcadas entre os dias 21 deste mês e 2 de outubro, o processo eleitoral prevê que os novos conselheiros regionais tomem posse entre 16 de novembro deste ano e 8 de janeiro de 2021.

Explosão de inscrições

“Tivemos uma explosão de inscrições e conseguimos contemplar RAs que não tinham alcançado os números de candidatos e candidatas necessários para a composição dos conselhos regionais”, informa o presidente do CCDF.

Entre as RAs que receberam mais inscritos, estão Sobradinho I (28), Plano Piloto (26), Santa Maria com (24), Samambaia (23), Riacho Fundo I e Planaltina (19), Paranoá (18), Ceilândia e Recanto das Emas (17), Guará e Gama (16), Brazlândia, Sobradinho II e São Sebastião (15), Varjão (13), Cidade Estrutural e Jardim Botânico (12), Cruzeiro e Riacho Fundo II (dez ) e Águas Claras (nove).

Com domicílio eleitoral formado pela primeira vez, a RA de Sol Nascente/Pôr do Sol garantiu a marca dos 13 inscritos. Arniqueira, também estreante, registrou dez candidaturas no total. O certame prevê a composição dos CRCs com, no mínimo, nove vagas. Não atingiram esse número oito RAs: Itapoã (oito inscritos), Núcleo Bandeirante, Park Way, Vicente Pires (seis), Sudoeste (três), Lago Norte, Lago Sul e Fercal (dois).

Wellington Abreu informa que o CCDF vai debater possíveis soluções para essas oito RAs. Dentre as nove vagas, o certame deve obedecer, ainda, ao quesito de paridade de gênero, que prevê cinco vagas para mulheres. “Conseguimos obter um número alto de mulheres inscritas, o que nos deixou felizes e com a sensação do dever cumprido”, avalia.

Cronograma

Recebimento de recursos: até o dia 11 deste mês

Divulgação das candidaturas válidas: entre os dias 14 e 18

Realização das eleições on-line: do dia 21 deste mês a 2 de outubro

Homologação do resultado das eleições: 5 a 12 de outubro

Publicação no Diário Oficial do DF (DODF) dos nomes das pessoas eleitas: 13 outubro a 13 de novembro

Posse web/presencial: 16 de novembro deste ano a 8 de janeiro de 2021.

* Com informações da Secec – 08/09/2020