Embaixador da Índia recebe jornalistas para jantar casual em Brasília

Na noite desta segunda-feira (14/12), o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, recebeu na residência oficial da embaixada em Brasília, um pequeno grupo de jornalistas todos seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19, como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social.

Durante o encontro, o embaixador falou do desenvolvimento do país, dos investimentos em tecnologia (uma das principais bandeiras do governo indiano), e das relações diplomáticas com o Brasil. O cardápio, como é de se esperar, foi composto por pratos típicos indianos.

Um dos aperitivos mais populares foi a samosa, que é feita com uma massa semelhante à do pastel, porém recheada com vegetais. Masala beans para acompanhar os aperitivos, masala beans é uma variedade de molhos na Índia. O frango lasooni tikka é um frango que dá uma sensação cremosa na boca, geralmente feito com iogurte caseiro é uma das poucas opções não vegetarianas no menu. Não poderia faltar o pão naan acompanhado do palak paneer, ele leva queijo (paneer é a palavra para queijo) cozido com espinafre. Nessa mistura, ainda vai cebola, creme de leite e outros temperos. E um dos melhores doces que eu já comi na minha vida, o Gulab Jamun, parecido com doce de leite caseiro, sensação de prazer pro paladar.

Veja 7 pratos indianos aqui.

O primeiro secretário Dr. Arjun Deone agradeceu aos jornalistas pela colaboração jornalística dos eventos na Embaixada da Índia, durante o ano de 2020. No caminhar das conversas a embaixada da Índia mostrou que busca promover o diálogo e divulgar as bandeiras da democracia e da não intervenção entre as nações; seguindo a ressaca do BRICS que aconteceu há algumas semanas, o diálogo foi construtivo rumo a transparência dos interesses comuns entre os países emergentes, principalmente Índia e Brasil.

Estiveram presentes jornalistas representantes da revista Crusoé, revista Embassy, CNN, Estadão, Metrópoles, SBT, Brasília in Foco, Repórter Brasília, Jornal Alô Brasília, portal Gama Cidadão e outros veículos importantes que atuam na capital federal.

Com colaboração do Israel Carvalho

Por Danrley Pereira – Da Redação do Gama Cidadão.

Ambassador of India receives journalists for casual dinner in Brasilia

On Tuesday evening (12/15), India’s ambassador to Brazil, Suresh Reddy, welcomed at the embassy’s official residence in Brasilia, a small group of journalists, all following the Covid-19 prevention protocols, such as the use of masks, alcohol gel and social distance.

During the meeting, the ambassador spoke about the country’s development, investments in technology (one of the main directives of the Indian government), and diplomatic relations with Brazil. The menu, as expected, was composed of typical Indian dishes.

One of the most popular appetizers was samosa, which is made with a pastry similar to pastel, but filled with vegetables. Masala beans to have with appetizers, Masala beans are a variety of sauces in India. The lasooni tikka chicken is a chicken that gives a creamy mouthfeel, usually made with homemade yogurt is one of the non-vegetarian options on the menu. We could not miss the naan bread accompanied by the palak paneer, it takes cheese (paneer is the word for cheese) cooked with spinach. In this mix, there is still onion, sour cream and other spices. And one of the best sweets I’ve ever eaten in my life, Gulab Jamun, similar to homemade dulce de leche, a sensation of pleasure for the palate.

The first secretary Dr. Arjun Deone thanked the journalistic collaboration across the events at the Embassy of India, during the year of 2020. In the course of dialogs, the Embassy of India made clear to us that seeks to promote dialogue and spread the flags of democracy and non-intervention between nations; following the hangover of the BRICS that took place a few weeks ago, the dialogue was constructive towards the transparency of the common interests among emerging countries, mainly India and Brazil.

With the collaboration of Israel Carvalho

By Danrley Pereira – From newspaper office of Gama Cidadão.

Da Redação do Gama Cidadão – 15/12/2020