A campanha natalina vai acontecer no dia 23 de dezembro, entre 11 e 15h, em Águas Claras

Papai Noel já chegou com muitas novidades no restaurante Aquela Parmê. O saco de presentes do bom velhinho traz surpresas gastronômicas recheadas para os moradores da Capital Federal. Para agradar o paladar, no próximo dia 23, o Aquela Parmê vai dar uma parmegiana grátis para as 100 primeiras pessoas que chegarem ao local caracterizadas de Papai ou Mamãe Noel ( gorro, camisa e/ou vestido vermelho ou a tradicional barba). Entre 11 e 15h, os interessados poderão ir ao restaurante, à caráter natalino, para retirar o seu prato.

A parmegiana liberada será de frango promocional com acompanhamentos de arroz e purê de batata, podendo ser modificado a depender do estoque. Os clientes que quiserem comprar além do brinde, deverão fazer a compra pelo aplicativo fastget.app/aquelaparme, impreterivelmente.

Os participantes que desejarem participar da campanha deverão respeitar as orientações de distanciamento social, como uma condição essencial.

A casa está aberta de segunda a domingo, de 11 às 22h, no sistema delivery e takeaway.

Serviço: Loucura de Natal Aquele Parmê: parmegiana grátis para as 100 primeiras pessoas vestidas de Papai ou Mamãe Noel

Endereço: Rua das figueiras número 6 loja 15 – Águas Claras, Brasília

Whatsapp: (61) 98156-9038

Dia: 23 de dezembro

Horário: Entre 11 e 15h

Cardápio: https://aquelaparme.vendadelivery.com/pedir

Dias e Horários de Funcionamento: Aberto de segunda a domingo das 11 às 22 (sistema delivery e take-out)

Entregas pelos aplicativos, Ifood, UberEats, Rappi e 99Food

Take-out com 20% off pedindo pelo https//aquelaparmevendadedelivery.com/pedir

O restaurante recebe os cartões das principais bandeiras, ticket restaurante, sodexo, alelo e Pic pay

* Com informações do GA Comunicação Integrada – 16/12/2020