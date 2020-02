Encontro carnavalesco dos bonecos gigantes do Gama

A programação será recheada esquetes, loas de palhaços, danças de bonecos gigantes, fantasias e mascarados, todos embaladas por marchinhas tradicionais de carnaval, cantigas de roda, brincadeiras e folguedos da cultura popular. Tudo aberto e gratuito e livre para todos os públicos. Essa ação foi uma das selecionadas pelo edital FAC- Carnaval 2020.

“O repertório criado gera um clima de paz e harmonia para que as famílias possam levar suas crianças sem nenhuma preocupação e pode ser adaptado para qualquer local aberto ou fechado e para qualquer data do ano”, explica Marco Augusto Rezende, da Cia Voar Teatro de Bonecos, proponente da ação.

Intérprete

O intérprete é de Robson Siqueira, artista autodidata nas áreas de música, tradições populares (reisado, ciranda, maneiro pau, cacuriá, entre outros), mamulengo, confecção de brinquedos populares e instrumentos de percussão. Toca rabeca, viola, violão, cavaco, pife, kazoo e instrumentos de percussão (pandeiro, zabumba, tambor, entre outros). Atua na companhia Pilombetagem como ator, músico e bonequeiro. Vivenciou por quatro anos experiências com mestres da cultura popular e aprendeu as tradições populares do mamulengo, reisado, folia de reis, brinquedos populares e circo em diversas regiões do Brasil.

Projeto Brincantes do Gama

O projeto visa manter e difundir para fortalecer o trabalho do grupo Brincantes do Gama que, nasceu em 2008 da união dos de vários artistas da cidade com diferentes habilidades artísticas, atores, palhaços, bonequeiros e músicos. Dessa união surgiu uma grande espetáculo cênico musical identificado com a cultura popular. A primeira apresentação aconteceu no domingo de carnaval do dia 03/02/2008, com concentração às 15h na praça dos artistas, que fica ao lado da Administração Regional do Gama, no setor central. Desde sua criação o grupo se apresenta anualmente no Gama e também é convidado para cortejos e espetáculos em importantes eventos e festivais no Distrito Federal e entorno, Festa Latina de Bonequeiros e Brincantes de Águas Lindas de Goiás, aniversário de Brasília, Festineco Festival de Teatro de Bonecos do Gama, Mostra Zezito de Circo e carnaval da Baratinha e do Menino de Ceilândia.

Serviço:

Carnaval dos brincantes do Gama 2020

Data e horário:Domingo – 23/02/2020 – às 16h

Local. Parque infantil do setor leste do Gama

Informações: Marco Augusto – (61) 99901-3822