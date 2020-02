Secretaria de Educação abre ano letivo no CEMI Gama

O ano letivo de 2020 está oficialmente aberto na rede pública de ensino. Nesta segunda-feira (10), os cerca de 460 mil estudantes voltaram às salas de aula nas 678 escolas públicas do Distrito Federal. Para marcar a data, o secretário de Educação, João Pedro Ferraz, esteve no Centro de Ensino Médio Integrado (CEMI) do Gama.

“Temos a obrigação de entregar um ensino com melhor qualidade. Vocês devem se orgulhar e cuidar de tudo isso, porque hoje a escola é de vocês e amanhã será dos seus irmãos mais novos e, posteriormente, de seus filhos”, disse o secretário aos 475 estudantes da unidade, destacando a qualidade da estrutura ofertada.

Reconhecido como uma das melhores escolas de ensino médio da rede pública, o CEMI Gama terá o desafio de ser uma das doze unidades que servirão de piloto na implementação do Novo Ensino Médio no Distrito Federal. Em sua fala, Ferraz ressaltou os benefícios que o modelo trará aos estudantes ao oferecer um itinerário trabalhado com eixos estruturantes, voltados para a investigação científica, processos criativos e empreendedorismo, bem como a mediação e intervenção cultural.

“Estou muito animado com o passo que damos com a implementação do Novo Ensino Médio, onde vocês poderão escolher o que fazer. Todo esse caminho alternativo dará opções para cada um dos alunos”, continuou. Na recepção aos estudantes, Ferraz esteve acompanhado do subsecretário de Educação Básica, Helber Vieira, do diretor do CEMI, Lafaiete Formiga, e da coordenadora regional de ensino do Gama, Cássia Maria Marques

Experiência na integração do ensino

No CEMI Gama, o desafio de implementar o Novo Ensino Médio será conduzido com base na experiência de integração já praticada na escola nos últimos anos. Antes mesmo de receber o modelo, a unidade escolar já fazia parte do programa Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), proporcionando aos seus 475 estudantes cursos integrados de técnico em informática.

Professora de Língua Portuguesa no CEMI Gama há 20 anos, Jacqueline de Araújo Costa aposta que o sucesso da escola em já seguir os conceitos que serão implementados pelo Novo Ensino Médio será um trunfo no processo. “Já aplicamos muito de tudo o que será exigido daqui para a frente. Realmente, temos muito a ver, porque já fazemos o Novo Ensino Médio aqui há bastante tempo”, pontuou.

Da redação do Gama Cidadão – 10/02/2020