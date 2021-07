Inscrições para a avaliação já começaram; prazo vai até o dia 14/07

Com as datas de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já confirmadas para novembro, pelo Ministério da Educação, o momento agora é focar na revisão dos conteúdos que geralmente são cobrados pela prova.

Ingressar em um cursinho pré-vestibular pode ser uma solução, afinal, o ambiente permite uma troca de conhecimento entre o estudante, além de contar com o acompanhamento de professores tirar dúvidas e ensinar macetes.

Já os participantes que decidem estudar por conta própria precisam de um esforço maior, já que ao revisar os conteúdos sozinho o próprio vestibulando é quem vai monitorar todo o tempo de estudo, não terá professores e criará a própria rotina. Por isso, separamos dicas que podem ajudar neste momento.

1 – Organize um local para estudar

Para se concentrar melhor na hora dos estudos é fundamental ter um ambiente adequado. Busque em casa um espaço onde você possa ficar só com os seus livros, cadernos e papéis de anotações. Dê preferência para um lugar com ventilação e livre de barulhos altos. Converse com a sua família. É importante que eles saibam que todos os dias naquele determinado horário você estará focado nos estudos.

2 – Aplique um método de estudo

Existem diversos métodos de estudo que você pode utilizar para auxiliar na memorização e produtividade como os: flashcards, mapas mentais, método pega-varetas e pomodoro.

3 – Acesse sites com bons conteúdos gratuitos e provas anteriores

Diferentes sites gratuitos abordam os conteúdos que caem na prova do Enem, um deles é o Guia Enem. O site reúne as principais matérias que estão presentes no Enem e outros vestibulares, como: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Física, Química, Biologia e Inglês. Outra opção é consultar o site do Inep, onde você encontra todas as provas anteriores para estudar.

4 – Diversifique com videoaulas gratuitas

Através do YouTube, é possível conferir conteúdos gratuitos, disponibilizados em diversos canais. Os assuntos são variados e lá é possível encontrar aulas completas de Matemática, Física, Química, Português, entre outras matérias. Separamos uma lista com playlists, confira abaixo:

5 – Perfis no Instagram que compartilham conteúdos educacionais

O Instagram é uma das maiores redes sociais do mundo. Com cerca de um bilhão de usuários ativos, a plataforma se tornou ainda mais popular durante a pandemia, pois as pessoas aumentaram o tempo que gastam no aplicativo.

Os jovens brasileiros gastam, em média, 1h32 minutos na rede social, de acordo com a Cuponation. Se você faz parte do grupo que adora passear em feeds e stories, está na hora de aproveitar este tempo para investir em seus estudos.

Pensando nisso, separamos alguns perfis que compartilham conteúdos que podem te ajudar na hora de organizar os estudos e manter a rotina para se sair bem no exame.

O @professorpaulinhokuririn é administrado pelo professor de Letras/Inglês Paulo Faria de Paula, 29 anos. Na página, é possível encontrar notícias a respeito de editais e concursos, dicas para aprimorar sua redação, além de lives e pequenas aulas no IGTV. Para as pessoas que estão se preparando para concursos ou o Exame Nacional do Ensino Médio, o perfil pode ser uma forma de garantir boa pontuação na redação.

O perfil @interpretaenem pode ser uma ótima pedida para quem precisa estudar para o Enem, mesmo com as escolas fechadas. Lá estão disponíveis dicas de aprendizado, notícias sobre a prova nos stories e vídeos no IGTV. A página é administrada pelo professor Lauro Rafael Lima, doutor em linguística pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O estudante Enzzo Queiroz publica resumos em seu perfil de estudos @estudapotter. Ele dá dicas de estudos, materiais e conteúdos que costumam cair nos vestibulares. O perfil reúne diferentes matérias e tem auxiliado outros jovens que sonham com o ensino superior.

Voltado para quem deseja ingressar em Medicina, no @focados_na_aprovacao é possível encontrar resumos, mapas mentais e dicas que podem ajudar a se preparar. Além disso, a página disponibiliza mensagens motivacionais para os seguidores se manterem focados.

5 – Estude com o Educa Mais Brasil

O Educa Mais Brasil Explica disponibiliza uma playlist no canal do YouTube gratuita, com videoaulas preparadas por professores das áreas de conhecimento que caem no Enem. As aulas são curtas, mas bem objetivas, com conteúdos das áreas de: História, Gramática, Literatura, Interpretação Textual, Redação, Química, Língua Portuguesa e muito mais.

6 – Leia o edital atentamente

Assim como quem se prepara para concursos, quem vai prestar vestibular também deve conhecer bem o edital. Nele, além dos conteúdos e áreas que devem ser estudadas, você também encontrará os critérios de como deve ser elaborada a redação, que é uma das partes mais importantes da prova, além de encontrar outras regras que devem ser de conhecimento de todos os inscritos.

As inscrições para o Enem 2021 seguem abertas até o dia 14 de julho, na Página do Participante e as provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro na versão impressa e digital.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil