Veja dicas que podem deixar sua conta de luz mais barata

O Brasil tem a segunda conta de energia mais cara do mundo, segundo dados da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace), comprometendo cerca de 34,2% do orçamento familiar médio mensal. O valor médio por residência é de R$ 462,75. Com o verão e altas temperaturas, a tendência é que a conta de luz suba com o uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado.

Pensando em auxiliar as famílias, Felipe Mattos, CEO da Reverde , energy tech de energia solar, dá dicas valiosas para evitar desperdício e poupar na conta de luz.

Eletrodomésticos

Aparelhos domésticos podem ser os maiores vilões para encarecer a conta de luz, se não forem escolhidos e utilizados corretamente. Eles são considerados os maiores consumidores de energia em uma residência, a exemplo da geladeira, do ar-condicionado, do ferro de passar roupa, da máquina de lavar, entre outros.

“Sempre que comprar um novo eletrodoméstico, verifique sua eficiência energética de acordo com o selo INMETRO. A letra E é o menos eficiente e a A é o mais eficiente, ou seja, mais econômico. Para itens importados, confira o selo Energy Star”, explica Felipe.

Aparelhos em stand by

Embora estejam em modo de espera, aparelhos como televisão, videogame, microondas e computadores continuam consumindo energia. Esses eletrônicos são responsáveis por cerca de 12% do valor acrescido na despesa de luz.

“Para evitar o desperdício, é recomendado que, ao sair de casa ou enquanto estiver dormindo, os aparelhos eletrônicos não essenciais sejam retirados da tomada. Embora seja simples, essa medida traz resultados e também pode ser adotada em escritórios”, sugere o CEO.

Energia solar

Outra maneira de economizar energia e reduzir o valor da conta de luz está na utilização de energia renovável alternativa. Buscar soluções sustentáveis, além da economia para o consumidor, traz benefícios para o meio ambiente, como a redução de impactos e a descarbonização.

“Apostar em fontes de energia renováveis, como a solar, é especialmente recomendado para nós brasileiros, que vivemos em um país tropical com incidência solar diária. Hoje em dia, a energia solar é a segunda maior fonte do país, e fazer uso de energia limpa tornou-se algo acessível. A Reverde oferece uma solução em que qualquer pessoa, até mesmo moradores de apartamento, pode consumir energia solar sem precisar necessariamente investir em placas fotovoltaicas. Além de contribuir com a descarbonização do planeta, nossos clientes têm uma redução, em média, de 15% na conta de luz’’, finaliza o CEO.

Mesmo que não seja possível montar todo o aparato de placas, seja pelo alto investimento ou pela falta de espaço, a energy tech facilita o acesso dos consumidores à energia solar e pode gerar uma economia de pelo menos R$ 350 reais no ano. Após cinco anos, esse valor pode chegar a R$ 4,5 mil.

Sobre a Reverde:

A Reverde é a forma simples de usar energia solar para economizar e ajudar a descarbonizar o planeta. A empresa aposta em uma conta verde que traz economia na conta de luz, sem que o consumidor necessite de investimento ou instalação de placas solares. Para isso, basta assinar um dos planos, de forma gratuita, e o usuário passa a fazer parte da rede de produtores de energia solar 100% limpa.