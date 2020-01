Ensino médio: três pontos que devem ser levados em conta ao escolher a escola

Período escolar em que se intensifica o olhar para o acesso ao ensino superior , o ensino médio possui demandas que merecem maior atenção dos pais ao escolher a escola adequada para os filhos. O professor do ensino médio, por exemplo, deve estar pronto para auxiliar o estudante, tirando suas dúvidas e incentivando o estudo para um resultado satisfatório nas provas regulares e na preparação para os futuros vestibulares ou o Enem

Para Elisabete Lima, diretora do Colégio Alfa , uma das tarefas essenciais do professor é oferecer além do conteúdo da sua disciplina. “Ele pode ensinar, por exemplo, a importância de manter a calma para realizar uma boa prova e orientar, ainda, que se o resultado não for o esperado haverá novas chances de seguir com o sonho”, explica a diretora.

Já o diretor da Escola do Bosque Mananciais , Paulo Henrique de Lima, acredita que período de pré-vestibular precisa contar com o suporte dos mestres para que seus alunos façam escolhas adequadas de carreiras, de acordo com seus perfis e sonhos. “A gente precisa achar o ponto de rendimento do aluno, mas ele precisa querer, ter boa vontade”, comenta o diretor.

Mas com tanta opção de escolas, como saber qual é a que vai orientar melhor o estudante? Para responder a essa questão, diretores de escolas que obtiveram melhores pontuações no ranking Enem 2019 citaram três abordagens que agregam na formação do estudante.

Atenção no aluno: algumas escolas bem classificadas no Enem estão priorizando a atenção do professor sobre o aluno, oferecendo suporte e orientação. Em algumas é possível encontrar a educação preceptoria, em que a atenção do docente é direcionada ao aluno em uma espécie de “coaching”, na qual é possível detectar as fragilidades e os pontos fortes do estudante para obter o melhor rendimento dele.

Treinamento constante: no ensino médio, principalmente, no último ano letivo, é comum que as escolas apliquem simulados para que os estudantes se acostumem com o tipo de prova e criem familiaridade com a abordagem do conteúdo. Nesse quesito, os testes podem ser aplicados durante a aula, no período do contraturno ou aos sábados.

Abordagem interdisciplinar: a abordagem interdisciplinar é aquela que une diferentes áreas de estudo. No ensino médio, aplica-se quando todos os conteúdos trabalhados ao longo dos três anos se relacionam e são amplamente conhecidos pelos estudantes.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil