Inscrições no Sisu começam na próxima semana; confira data

Um dos principais acessos ao ensino superior público, o Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ) terá, em breve, as inscrições relativas ao semestre 2020.1 liberadas. Segundo cronograma do Ministério da Educação (MEC), o prazo para a reserva de vagas será do dia 21, próxima terça-feira, até o dia 24, sexta.

Serão oferecidas 237.128 vagas em 128 instituições em todo o Brasil. A inscrição deverá ser feita pela internet com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que está prevista para ser divulgada nesta sexta-feira (17).

O Sisu permite que candidatos que fizeram o Enem disputem uma vaga nas universidades públicas participantes. Por isso, no site do programa é possível escolher duas opções de cursos, em diferentes universidades federais e estaduais espalhadas pelo país.

Outros prazos:

As inscrições vão de 21/1 a 24/1 ;

É possível escolher dois cursos (primeira e segunda opção);

O sistema atualiza uma vez ao dia e muda a ordem dos inscritos conforme a nota do Enem;

A primeira atualização será divulgada a partir da 0h de 23/1 ;

Recomenda-se que o estudante entre no sistema uma vez ao dia para saber se a disputa pela vaga ainda é viável ou se prefere mudar de curso;

O resultado da chamada regular sai no dia 28/1 ;

Se for aprovado na segunda opção de curso, o candidato não será incluído na lista de espera da primeira opção;

O prazo para escolher participar da lista de espera é de 29/1 a 04/2 ;

A convocação da lista de espera será no dia 7/2 a 30/4 .

Fonte: Agência Educa Mais Brasil