Entrevista: Carmem Manfredini abre as portas do apartamento do Renato Russo O violinista Roberto Farias entrevista Carmem Manfredini no apartamento do Renato Russo

Nesta terça, 16/08, o músico Roberto Farias fará uma live direto do apartamento onde viveu o cantor Renato Russo. Na ocasião ele irá entrevistar a irmã do cantor, Carmem Manfredini. A entrevista irá ao ar às 20 horas, nas redes do Roberto Farias.

Carmem Teresa Manfredini, cantora e atriz, nasceu em 1962 no Rio de Janeiro, mudando-se ainda jovem para Brasília onde formou-se em Letras. Durante anos conciliou as atividades de cantora, atriz amadora e professora de inglês em Brasília. Durante sete anos participou do coro sinfônico comunitário da Universidade de Brasília (UnB). Tendo realizado apresentação no Carnegie Hall, de Nova York.

Após o período no coro sinfônico participou da criação da do Grupo vocal Spirituals de Porco, que cantava à capela. Permaneceu durante quase uma década no grupo Spirituals de Porco, realizando shows em todo o Distrito Federal e na cidade de São Paulo.

Paralelo ao trabalho de cantora,fez cursos de interpretação e realizou alguns trabalhos como atriz. No cinema fez “Um pingado e um pão com manteiga” e “Filme triste”, ambos de Denise Moraes. Foi atriz coadjuvante do longa-metragem ” Mãe”, de Adriana Vasconcelos, em 2016.

Com o fim do grupo “Spirituals de Porco”, Carmem permaneceu fazendo participações em shows de amigos, entre os quais Capital Inicial, do amigo Dinho Ouro Preto, com quem mantém amizade desde os tempos em que seu irmão Renato Russo cantava em Brasília na mesma época que o Capital Inicial.

O local onde ocorrerá a entrevista é emblemático. O apartamento localizado no Bairro Asa Norte, em Brasília-DF, foi a residência do cantor e compositor Renato Manfredini Junior, conhecido no meio artístico como Renato Russo na Capital Federal.

Roberto Farias é músico, violinista, diretor do projeto Cordas do Gama – SESC Gama Ativista cultural envolvido em projetos sociais e artísticos de música clássica nas cidades satélites do Distrito Federal e entorno.

Não percam!