Parlamentares acionam PGR pela cassação do registro do Partido dos Trabalhadores – PT

Nesta quinta-feira (11/08), parlamentares da “Frente Lealdade Acima de Tudo” acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a cassação do registro do Partido dos Trabalhadores (PT).

O pedido de cancelamento foi feito por conta da suposta violação do PT do artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos: “em decorrência do recebimento de recursos financeiros e subordinação a governos estrangeiros e da existência de indícios de manutenção de organização paramilitar”.

A Frente Lealdade Acima de Tudo, que tem dentre seus integrantes a Deputada Federal por São Paulo, Carla Zambelli, é quem organizou essa ação. O pedido de cancelamento de registro do Partido dos Trabalhadores se dá por violação ao artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos.

Mas não é, tão somente, isso que o Partido dos Trabalhadores vem fazendo no que tange a infrações às leis eleitorais. O P.T. joga sujo, sai fora das 4 linhas da constituição e não parece estar nem aí para a legislação. O que importa para eles é vencer estas eleições a qualquer custo. Vejam que antes do dia 15 de agosto as campanhas políticas, propriamente ditas, não podem ocorrer. Mesmo assim o Partido dos Trabalhadores já andou pedindo votos para o ex-condenado e candidato à presidência, Luís Inácio Lula da Silva. Isso claramente é um crime eleitoral, mas que aos olhos de quem deveria estar garantindo o devido processo legal e o cumprimento das leis, parece fazer vista grossa.

Dentre pedir votos em atos públicos, e fazer campanha descarada fora do prazo legal. O PT também promove disparos de mensagens em massa. Publica fake news e diuturnamente ataca o atual presidente, Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL.

As mídias sérias, que estão do lado da verdade e do povo, tem veiculado diversas denúncias de ações indevidas realizadas pelo PT. Ou seja, de que o PT está jogando fora das 4 linhas constitucionais.

Por exemplo, o Grupo Jovem Pan de Comunicação tem relatado, por meios dos seus programas jornalísticos, como o PT está agindo na corrida eleitoral deste ano de 2022. Veja que em trecho do programa “Pingo Nos Is” da emissora, eles demonstram como o PT joga sujo e não está nem aí para o devido processo limpo e dentro do que a constituição determina. Assista:

Esses são só alguns exemplos, amplamente veiculados por fontes fidedignas, do “modus operandi” que o Partido dos Trabalhadores está usando para a disputa eleitoral deste ano. Portanto é preciso que se apure isso a fundo e que as autoridades competentes tomem as devidas providências. Pois a sensação que fica de que apenas um lado é fiscalizado o outro pode fazer o que bem entender.

Partindo da premissa, que está mais que comprovada pela ampla maioria do povo, de que o Partido dos Trabalhadores joga sujo, nada mais justo do que a ação tomada pelo pessoal da Frente, Lealdade Acima de Tudo.

A deputada Carla Zambelli publicou em seu twitter sobre o pedido de cancelamento do registro do PT protocolado na Procuradoria Geral da República (PGR). Confira: