Escolas criam rede de doação para ajudar comunidades carentes

O combate aos efeitos do coronavírus no país está movimentando pessoas e organizações em várias frentes de batalha. No Distrito Federal, instituições de ensino particulares se uniram em prol de ajudar quem mais precisa. O projeto Escolas Contra o Covid dispõe o espaço físico dos centros educativos participantes como pontos de coleta de doações para toda a comunidade.

Os Colégios Objetivo, Avidus, CEAV Jr., Conexão, La casa dei bambini, Pró-futuro, Educriarte, Mafra, MC – Magia de criança, além do Centro de educação infantil pipoquinha, da Creche tia Tatá, do Instituto Formiguinga do bem do Brasil e do Lar São José, já estão recebendo doações durante a semana, a partir das 9h.

As contribuições são feitas por meio de um drive-thru solidário nas escolas, em que não há necessidade de descer do veículo ou manter contato físico com outras pessoas. Desse modo, é possível ajudar sem haver riscos de contágio pelo coronavírus.

Doações

As escolas recomendam contribuir com cestas básicas, alimentos não perecíveis, álcool em gel, produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal.

Todo o material arrecadado terá como fim organizações sociais parceiras do movimento, que serão responsáveis pela entrega dos produtos em comunidades carentes, em instituições e para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Com informações da Agência Objetiva – 04/05/2020