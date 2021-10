Esta semana foi a vez do CEF 106 do Recanto das Emas receber uma edição do Projeto Grooveonline

O Centro de Ensino Fundamental 106 do Recanto das Emas foi a escola contemplada com mais uma etapa desse projeto que se tornou um tremendo sucesso.

Seguindo um tremendo sucesso, o Projeto Grooveonline promoveu a 5ª etapa do projeto Grooveonline, que leva música, arte, entretenimento e muita informação para todas as escolas do DF. Na escola dessa semana ocorreram apresentações musicais, palestras e Oficinas de Musicalização.

O Projeto Grooveonline segue encantando por onde passa e atraindo um ótimo público para as escolas. No CEF 106, mais de 250 pessoas, entre alunos e servidores, participaram do evento.

Alunos, professores e servidores estão tendo a oportunidade de participarem de oficinas, palestras, apresentações musicais e debates sobre musicalidade e Internet.

Momentos que alegram e encantam os presentes. Lucas, junto com sua banda e convidados, tem propiciado manhãs repletas de muita música e conhecimento. Os participantes podem ouvir clássicos da música contemporânea, da música gospel, participar de debates cujo tema central é, “Musicalidade e Internet”. Além de oficinas e palestras.

Tudo isso demonstra o sucesso que está sendo o Projeto Grooveonline. Além de muitos elogios, por parte dos presentes. A interação de alunos, professores e servidores tem se tornado cada vez mais presente. O que tem proporcionado momentos marcantes.

Para a aluna Nicole, o projeto é muito bacana. Na sua visão ele evidencia a importância da música, como ela realmente é e como ela pode mudar a vida de várias pessoas.

Já o aluno Castro considera que esse projeto é muito interessante, porque pode dar mais oportunidade para os jovens que estão na escola, aprendendo. E até para outras pessoas também que não conhecem o potencial que tem na música para aprender coisas novas. Castro acredita que esse projeto pode dar muita oportunidade para muitas pessoas. Para ele o evento foi top, a galera toca muito e canta muito. Castro disse ser um admirador da banda e de seu trabalho. Ele disse que agora vai acompanhar com mais frequência o Grooveonline.

Já o aluno João Vitor agradeceu o projeto. Para ele é uma boa oportunidade para quem quer crescer na música, queira evoluir tanto profissionalmente como musicalmente. João achou o projeto maravilhoso.

Para o diretor, Sr. Eluides, esse foi um projeto um projeto muito bom que deveria estender a várias escolas. Esse projeto deveria ser atendido, pelo menos, para metade das escolas do DF. De forma que os alunos possam ter esse privilégio. Uma banda conceituada, músicos top, um projeto de altíssimo nível. O que deixa a gente muito contente e ansioso pelo seu retorno. Relata o Sr. Eluides.

Ele espera que se tenha mais projetos igual a esse e que o Governo do Distrito Federal, junto à Funarte, possa promover mais projetos como este. Eles ficaram muito felizes. Os professores da escola gostaram muito, são só elogios. Tanto é que eles querem a filmagem aqui para passar para os alunos em sala de aula. Aqui os alunos tiveram a oportunidade de apresentar, aqueles que quizeram, que tem talento. E olha que temos talentos especiais aqui na escola e provavelmente no próximo ano fica a lição para nós para a gente fazer os festivais de música de teatro. Fica esse legado.

Durante o evento no CEF 106, os presentes puderam ouvir e se encantar com a apresentação da banda Grooveonline. Do cantor Denilson Bastos, ex-participante do The Voice Brasil. Que desta vez mostrou, também, ter conhecimento em percussão (bateria). Além da banda houve uma considerável participação de alunos e servidores.

Apresentações de integrantes da escola

Outro ponto marcante foi a participação de integrantes do CEF 106. Durante o evento, alunos e professores subiram ao palco para mostrar seus dotes musicais. Como foi o caso do professor de Artes Valdecir, que cantou o clássico do Jota Quest, “Só hoje”

As alunas Nicole, Camile e Sara, soltaram a voz cantando músicas do gênero gospel. O aluno João, que deu um show na voz e violão.

As oficinas tem tido ótima procura

As oficinas, também estão fazendo muito sucesso. O CEF 106 recebeu uma oficina cujo tema foi a importância da Internet e como ela pode te ajudar a levar a sua mensagem mais longe. A palestra foi ministrada por Lucas Gonçalves e Denilson Bastos.

O músico Lucas Gonçalves e seu projeto:

Filho de Brasília, Lucas Gonçalves, é professor de música, tem sua banda e possui canal no YouTube. Ele promove palestras sobre musicalidade e tem vasta experiência no desenvolvimento da temática musical para o público infanto juvenil. É autor do livro: “7 passos para ser um músico bem sucedido nas redes sociais.”

O Projeto Gooveonline está sendo possível graças ao apoio da Deputada Federal Paula Belmonte (Cidadania – DF). A deputada determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele está sendo realizado através da associação CRESCE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves.

Fiquem ligados, pois a próxima escola que receberá o projeto é o CEF-201, localizado no Santa Maria. O evento será dia 25/10, no período da manhã e acontecerá das 08:30 às 11 h. Não percam!

Saiba mais sobre o trabalho do baterista Lucas Gonçalves:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: acessoriagrooveonline@gmail.com