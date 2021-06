Estudante comemora meta batida em vaquinha para estudar na Alemanha

Autodidata compartilha dicas de idiomas em canal no YouTube

Poliglota autodidata Felipe Petillo, 19, que há nove meses compartilha em seu canal no YouTube Nori Fari, dicas sobre idiomas, conseguiu por meio de vaquinha na internet arrecadar o valor que precisava para ir estudar na Alemanha. O jovem passou em um processo seletivo para o curso de Geologia no Studienkolleg Hamburgo.

Em apenas quatro dias, a campanha “Ajude Felipe a estudar na Alemanha” superou os R$ 15 mil pretendidos, chegando à arrecadação de R$ 26 mil. Com a ajuda de amigos, conhecidos e até mesmo de anônimos, o estudante já pode respirar aliviado pois, em breve, vai concretizar uma das maiores conquistas recentes de sua vida.

“Eu me senti, primeiro, surpreso porque não esperava de maneira alguma. Nem acreditava que estava tomando essa proporção. Mas, depois, meu sentimento foi de felicidade, né? Me senti reconhecido porque as pessoas se interessaram pelas coisas que faço e até pelas coisas que posto, por exemplo. Então, acho tudo isso muito gratificante”, conta agradecido.

De família humilde, Felipe se formou no curso técnico de Geologia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), onde cursou todo o Ensino Médio integrado ao curso técnico. Bastante dedicado aos estudos, ele foi aprovado em primeiro lugar pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Universidade de São Paulo (USP), também para Geologia.

Decidido a tentar alcançar voos ainda maiores, se inscreveu no Studienkolleg Hamburgo, um dos programas de Geologia mais prestigiados do mundo, e foi aceito. A escolha pela instituição internacional também se deu por lá oferecer melhores condições para a sua área de estudo, a Geologia Planetária, e também por ter maiores incentivos para a ciência.

As aulas estão programadas para começar no início de agosto e Felipe deve viajar no final de julho. Com a quantia da vaquinha, ele vai poder cobrir todos os gastos imediatos, como passagem e seguros, e poderá se manter por alguns meses, sem se preocupar.

Autodidata

Felipe aprendeu diferentes idiomas estudando sozinho, vendo vídeos na internet, assistindo séries e lendo livros. Antes de conseguir a fluência em alemão, uma das principais exigências para ser aceito no Studienkolleg Hamburgo, Felipe já falava inglês, espanhol, italiano e latim. A intenção agora é seguir compartilhando em seus perfis na internet novidades da viagem, dos estudos e dicas para quem também deseja estudar fora.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil