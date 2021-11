Evento irá juntar várias Startups em ambiente virtual

A associação brasileira de Startups (Abstartups) irá juntar empreendedores de diversas áreas em três dias de evento. A 8ª edição da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE), em um formato gratuito e 100% online.

O CASE 2021 acontecerá entre os dias 17 e 19 de novembro e tem a estimativa de atrair cerca de 30 mil participantes, trazendo os principais conteúdos e tendências do mercado, assim como a cerimônia do Startup Awards, tradicional premiação que reconhece os principais agentes de inovação do cenário de empreendedorismo e inovação brasileiro. Inscreva-se aqui!

Informações mais detalhadas aqui.

O tema do site é biomas, creio eu que será o clima das arenas também; haverá 10 arenas de diferentes áreas:

PRINCIPAL

COMUNIDADES

INVESTIMENTOS

SAÚDE

CULTURA

TENDÊNCIA/FUTURO

POLICY/ADVOCACY

4H

TALENTO

AWARDS

O evento tem o apoio do SEBRAE e do MCI (uma super empresa especialista em realização de eventos). Porém vale ressaltar os palestrantes do evento, posso citar aqui os mais importantes na minha visão, como:

Werner Vogels

CTO da Amazon

CTO da Amazon João Pedro de Resende

CEO & Co-FOUNDER da Hotmart

CEO & Co-FOUNDER da Hotmart Tereza Cristina

CEO da Sympla

CEO da Sympla Fernanda Ribeiro

CCO e Co-Founder da Conta Black

Esperamos você lá!

Por Danrley Pereira – Da Redação do Gama Cidadão.

https://www.sympla.com.br/case-2021—o-maior-e-mais-importante-evento-de-startups-da-america-latina__1312923