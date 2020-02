Fies prorroga inscrições que vão até 14/02

O Ministério da Educação (MEC) estendeu o prazo para os estudantes realizarem inscrições no Programa de Financiamento Estudantil ( Fies ) até a próxima sexta-feira, dia 14. Com isso, os interessados em ingressar no ensino superior , por meio de financiamento, ainda podem realizar as inscrições.

De acordo com o MEC, neste semestre estão sendo ofertadas 70 mil vagas em instituições privadas em todo Brasil. É importante ficar atento porque os demais prazos do cronograma do Fies não foram alterados. A divulgação dos resultados, até o momento, está mantida para o dia 26 de fevereiro.

A complementação dos inscritos pré-selecionados ocorrerá entre 27 de fevereiro até as 23h59 de 2 de março. Já a convocação da lista de espera será entre 28 de fevereiro até as 23h59 do dia 31 de março. Os estudantes interessados podem acessar o site do Fies .

Bolsa de estudo sem financiamento

Uma alternativa de estudar, em qualquer modalidade de ensino, é por meio das bolsas de estudo do Educa Mais Brasil. Os descontos são de até 70% ofertados e mantidos durante o período de estudos. Ao final do curso não é preciso pagar mais nada.

É possível fazer a inscrição no programa a qualquer momento e sem a nota do Enem . Basta acessar o site e conferir os cursos e as faculdades disponíveis para a modalidade desejada e a sua região.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil