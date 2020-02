Brasileiros criam aplicativo que traduz textos para Língua Brasileira de Sinais

Um grupo de empresários brasileiros desenvolveu um aplicativo que traduz textos para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). O recurso ajuda Surdos, Deficiente Visuais Parciais, Pessoas com Deficiências Intelectuais (ex.: Síndrome de DOWN), Analfabetos Funcionais, Idosos, Disléxicos, e outras pessoas com dificuldade de leitura e de compreensão de textos.

O Rybená traduz textos do ambiente universitário, jurídicos, textos para campanhas eleitorais, conteúdos ligados à medicina e às atividades financeiras, dentre outros. É uma espécie de “Google Tradutor”. O texto selecionado se transforma em sinais de Libras que podem ser vistos pelas pessoas com deficiência, que muitas vezes tem dificuldades em ler em português.

Um dos gerentes do Rybená no Brasil, fez contato com nossa redação e está buscando liberar um versão do app para o Portal Gama Cidadão. “Trabalho com pessoas com deficiência há muitos anos, e durante todo esse tempo aprendi a conviver com suas necessidades e anseios, em especial com os deficientes visuais e auditivos que dependem ainda mais da tecnologia”, disse o gerente da Rybená, Sueide Miranda.

A equipe do Portal Gama Cidadão, está trabalhando para deixar todo o site ainda mais acessível e adaptado para as pessoas com deficiência, visual e auditiva. Agora você já pode ouvir os textos que publicamos no portal com a tecnologia “Audima”, um player que converte os textos do portal para áudio automaticamente.



Uma das pautas do portal Gama Cidadão é sobre as pessoas com deficiência. Possuímos uma coluna somente sobre as pessoas especiais. Conheça nosso coluna, clique aqui!

A reportagem sobre o Rybená foi veiculada ontem às 20:00 horas no Jornal SBT Brasil para todo o Brasil. Veja na íntegra a reportagem:

Da redação do Gama Cidadão – 16/02/2020