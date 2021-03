Flávia Arruda é a nova ministra da Secretaria de Governo

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta segunda-feira a deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) como nova ministra-chefe da Secretária de Governo. A nomeação da parlamentar sacramentaria a entrada do Centrão no Palácio do Planalto. A deputada é casada com o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda.

Com a ida da deputada federal Flávia Arruda para a Secretária de Governo do presidente Jair Bolsonaro quem vai assumir é o primeiro-suplente Laerte Bessa.

Presidente, Bolsonaro fez hoje a sua primeira reforma ministerial após mais de dois anos de governo.

“O Presidente Jair Bolsonaro alterou a titularidade de seis ministérios nesta segunda-feira (29). As seguintes nomeações serão publicadas no Diário Oficial, a saber:

• Casa Civil da Presidência da República: General Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira;

• Ministério da Justiça e Segurança Púbica: Delegado da Polícia Federal Anderson Gustavo Torres;

• Ministério da Defesa: General Walter Souza Braga Netto;

• Ministério das Relações Exteriores: Embaixador Carlos Alberto Franco França;

• Secretaria de Governo da Presidência da República: Deputada Federal Flávia Arruda;

• Advocacia-Geral da União: André Luiz de Almeida Mendonça.

Secretaria Especial de Comunicação Social

Ministério das Comunicações”

*Com informações da Secom – 29/03/2021