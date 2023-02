Com o intuito de unir forças para atender de forma ainda mais eficiente à crescente necessidade das companhias adequarem seus negócios à sustentabilidade e atingirem o carbono neutro, a Future Carbon Group acaba de assinar uma parceria estratégica com a gigante global EY no Brasil, a fim de otimizar as jornadas de carbono de seus clientes.

“A Future Carbon é uma climate business que atua como um one-stop-shop gerando e comercializando créditos de carbono, além de ajudar as empresas a pensarem e destravarem valor a partir de outras estratégias de descarbonização. A ideia desta parceria é oferecer soluções em conjunto com a EY, apoiando as companhias a pensarem uma jornada climática mais ampla, prevendo estratégias e ações ligadas ao carbono. Seremos parceiros da EY no esforço de oferecer aos clientes uma solução de ponta a ponta para seus desafios de descarbonização”, destaca Marina Cançado, co-CEO da Future Carbon.

Presente em mais de 150 países, a EY é líder em serviços de consultoria e auditoria, oferecendo no seu portfólio soluções às companhias que desejam entender os riscos e oportunidades das mudanças climáticas e outras questões ligadas à ESG. “Esta é uma parceria pioneira que vai mudar o cenário do mercado atual brasileiro, já que passaremos a oferecer também aos nossos clientes de consultoria ESG uma linha completa de serviços relacionada ao carbono, ou seja, oferecemos a solução para toda a jornada da sustentabilidade”, ressalta Ricardo Assumpção, sócio líder de ESG para a América Latina Sul e Chief Sustainability Officer da EY Brasil.

“A EY reforça, desta maneira, seu protagonismo em liderar e consolidar o mercado de sustentabilidade, mostrando como criar valor combinando capital natural, carbono e energia renovável para os principais setores produtivos. É parte de nossa estratégia global criar um ambiente de trabalho melhor, mais sustentável e relevante para o mundo”, ressalta Assumpção.

A parceria será executada a partir de três possibilidades: no primeiro momento, Future Carbon e EY desenvolvem juntas uma estratégia climática única para cada potencial cliente dentro da jornada de carbono. No segundo momento, uma vez que esta jornada foi definida, a Future e EY colocarão à disposição todo seu time técnico, incluindo a maior mesa de comercialização de créditos de carbono no Brasil e os maiores especialistas de descarbonização das cadeias, para que os clientes possam ter um pacote completo em direção à sua jornada net zero.

Por fim, será possível avaliar quais clientes podem ser potencialmente geradores de créditos de carbono. Para isso, será realizada uma checagem dessa viabilidade, que pode resultar na execução do projeto destravando valor e gerando receita para a empresa a partir de sua jornada climática. Em contrapartida, os clientes da Future Carbon ganham a possibilidade de serem atendidos pela EY nos diferentes serviços ofertados pela empresa. Com todas essas possibilidades, as empresas poderão ter o pacote completo em direção à jornada net zero. “Cada cliente terá uma estratégia específica. Vamos aprofundar o potencial de cada um de acordo com a solução climática definida pela EY em conjunto com a Future”, finaliza Marina.

Na prática, a parceria se inicia com o atendimento aos setores de agronegócio e energia, prioritariamente.

Sobre a Future Carbon Group

A Future Carbon Group é uma holding de soluções de descarbonização, que nasceu com a missão de escalar o mercado de carbono com capital intensivo e alta governança. É a primeira climate business do país a criar um ecossistema completo para esse mercado, construindo, em apenas um ano, os maiores portfólios de créditos de carbono em floresta e energias renováveis, com atuação global.

Fora a excelência operacional de um time diverso que trabalha há anos nos mercados de carbono, finanças sustentáveis e governança, um dos diferenciais da empresa é o trabalho em soluções de ponta a ponta. Partindo da identificação das oportunidades de geração de créditos de carbono e desenvolvimento dos projetos em diferentes setores (florestas, energias renováveis, etc.) até a comercialização de créditos de carbono com múltiplos benefícios, que não só contribuem para a questão climática, mas também são gerados com alta governança e integridade, e com o olhar para co-benefícios de impacto socioambiental nas comunidades e regiões de atuação.

Em menos de um ano desde a sua fundação, a Future Carbon Group aliou-se a grandes nomes do mercado, agregando valor ao modelo de negócio e escalonando o potencial brasileiro em ser protagonista na jornada de transição climática.

Sobre a EY

A EY existe para construir um mundo de negócios melhor, ajudando a criar valor no longo prazo para seus clientes, pessoas e sociedade e gerando confiança nos mercados de capitais. Tendo dados e tecnologia como viabilizadores, equipes diversas da EY em mais de 150 países oferecem confiança por meio da garantia da qualidade e contribuem para o crescimento, transformação e operação de seus clientes. Com atuação em assurance, consulting, strategy, tax e transactions, as equipes da EY fazem perguntas melhores a fim de encontrarem novas respostas para as questões complexas do mundo atual.

A EY tem também uma meta ambiciosa de impactar positivamente 1 bilhão de pessoas até 2030, através do seu programa de responsabilidade corporativa, EY Ripples, plataforma que permite que os colaboradores se envolvam em iniciativas comunitárias e sociais mais amplas. Para saber mais como a EY tem gerado valor no longo prazo para seus stakeholders, acesse o nosso relatório EY Value Realized, relatório integrado que apresenta nossos resultados nos pilares do ESG de acordo com as métricas do World Economic Forum — International Business Council Stakeholders Capitalism Metrics.

EY se refere à organização global e pode significar uma ou mais associadas da Ernst & Young Global Limited, cada uma delas uma pessoa jurídica independente.