Governadora Celina Leão cumpre agenda na cidade do Gama

Os números foram destacados durante a entrega simbólica da unidade, na manhã desta quinta-feira (16), pela governadora em exercício Celina Leão.

Localizado no Gama Shopping, o posto, que completou 13 anos em janeiro, carecia de uma reforma, que foi feita e contemplou toda a unidade, com a modernização da infraestrutura mobiliária e tecnológica. A copa foi ampliada, com substituição de pia e revestimento das paredes e piso. Armários foram instalados, a rede elétrica passou por uma adequação e o parque tecnológico foi melhorado. Toda essa mudança contou com investimento de R$ 2,5 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF).

“Aqui temos uma parceria de sucesso entre a Secretaria de Justiça e Cidadania [Sejus] e o Banco de Brasília [BRB] para atender de forma mais rápida e com mais conforto a população do DF”, declarou a governadora Celina Leão. “Dobramos os atendimentos e trouxemos o INSS para essa unidade.”

Mais conforto

Com o início das atividades do INSS, a unidade passa a oferecer serviços de 12 órgãos públicos. No Na Hora de Ceilândia, o acesso a serviços de previdência social está disponível desde junho de 2021.

Segundo a Sejus, a unidade do Gama é a sexta a passar por uma reforma. Anteriormente, o trabalho foi feito na Rodoviária do Plano Piloto, em Brazlândia, Ceilândia, no Riacho Fundo e Sobradinho.

“É a primeira grande reforma pela qual o Na Hora passa em 20 anos”, ressaltou a titular da Sejus, Marcela Passamani. “Essa é uma entrega para o cidadão. Conseguimos aumentar o atendimento diário, o que mostra respeito à população”.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, lembrou que um novo Na Hora traz à população mais serviços e estrutura. “Estamos estabelecendo um novo padrão de mobiliário, de pintura, de serviços”, apontou. “Integramos os sistemas e aumentamos os atendimentos. É uma parceria que aproxima o banco da população”.

Visita à obra da DF-180

Na sequência, a governadora em exercício, juntamente com a Administradora Regional do Gama, Joseane Monteiro e servidores do GDF visitaram a obra da DF-180, que se encontra com 60% de execução. Os trabalhos consistem na troca de 12 km de pavimento, ligando a BR-060 à DF-190.

Gol de placa do governo

Fechando a agenda no Gama, a governadora em exercício, Celina Leão entregou o oitavo campo sintético no ano, na Quadra 50 do Setor Leste do Gama. A ação faz parte de um programa de reformar e construir mais estruturas desse tipo para a prática esportiva e de lazer pela população. Outros sete devem ser entregues ainda no primeiro semestre de 2023, totalizando 15 entregas em seis meses.

Com investimento de R$ 670 mil, o campo recebeu troca completa do gramado, pintura e reforma nas calçadas, arquibancadas e alambrados, além de instalação de muretas de proteção. A reforma do campo envolveu as secretarias de Esporte e Lazer (SEL), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) e também a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Antes desta inauguração, o GDF fez seis entregas no Guará e uma em Planaltina.

“Quando passei pela Secretaria de Esporte e Lazer, eu tinha um sonho de reformar 50 campos, mas era caro e não tínhamos recursos para isso. Mas, com uma equipe unida, conseguimos fazer esse trabalho, que agora está sendo executado em parceria com o RenovaDF e as secretarias de governo. Foi possível graças às parcerias e a um governo unido”, discursou a governadora em exercício Celina Leão. “Providenciamos o campo e também vamos fornecer material esportivo para a garotada jogar futebol aqui neste campo”, acrescentou.

Esse trabalho de cuidado com equipamentos públicos vai percorrer outros endereços do Gama, atendendo quadras poliesportivas, pontos de encontros comunitários, praças e calçadas. A recuperação de alambrados, pinturas de brinquedos ou aparelhos de ginástica e até construção de calçadas fazem parte dos serviços realizados pelos alunos do programa RenovaDF, da Sedet.

“É um privilégio voltar ao Gama e entregar mais esse campo sintético. Fomentamos o esporte porque quanto mais as crianças estão envolvidas com a prática esportiva menores as chances de se envolverem com a marginalidade”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Em dezembro do ano passado, o GDF atingiu a marca de 50 campos sintéticos reformados e entregues. Nos quatro primeiros anos do mandato da atual gestão, o governo investiu R$ 20 milhões nas obras de reconstrução e construção dos espaços esportivos, com recursos de emendas parlamentares e do Fundo de Apoio ao Esporte, que está sob o guarda-chuva da Secretaria de Esporte e Lazer.

Bola na Rede é GOOL

O deputado federal, Júlio César (Republicanos), reeleito para Câmeras dos Deputados marcou presença na entrega do Campo da Quadra 50 do Leste reformado. Um investimento de aproximadamente 6 milhões.

“dia de muita alegria aqui no Gama na entrega da quadra de esporte para a população. Eu amo o esporte, contem com nosso mandato sempre!” disse o deputado federal Júlio César

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Cesar Ribeiro (@juliocesarribeiro)

Com informações da Agência Brasília com adaptações do Portal Gama Cidadão – 16/02/2023