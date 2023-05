A Universidade de Brasília (UNB) está confirmada como expositora no evento MundoGEO Connect, DroneShow e SpaceBR Show 2023, que será realizado de 9 a 11 de maio no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP).

A Gama CubeDesign é uma iniciativa de de extensão da Universidade de Brasília que foi fundada em outubro de 2019. Objetivando promover capacitação de futuros engenheiros de diversos setores, proporcionam uma experiência, ainda dentro do curso de graduação, da área de desenvolvimento de nanossatélites da classificação CubeSat, por meio do desenvolvimento de soluções aplicáveis em missões espaciais, contribuindo para a criação de novas tecnologias e inovações.

Neste ano de 2023, a equipe está concentrando seus esforços em dois projetos: o CapybaraSat e o Bitcube-02, e foi contemplada a apresentá-los no evento.

Homenageando a famosa Capivara, animal típico do bioma da cidade onde se encontram, o CapybaraSat é um nanossatélite de validação e demonstração de tecnologias de coleta de dados. Sua missão será colaborativa, em uma parceria com a equipe de competição Capital Rocket Team, também da Universidade de Brasília, no evento SpacePort America, que acontecerá em junho de 2023, na cidade de Las Cruces, nos Estados Unidos. Seu objetivo é coletar os dados de vibração e esforços dinâmicos que o satélite enfrentará durante a operação do foguete.

A partir dos dados coletados, tem-se o fim de validar o sistema de coleta de dados da equipe e validar o sistema de integração de payload do foguete Boscov, criado pela equipe parceira, além de criar um Payload User ‘s Guide para o veículo em questão.

Já o Bitcube-02, sucessor do Bitcube-01, é um projeto cuja fundamentação teórica foi baseada nos requisitos de missões impostos pelo edital da Olimpíada Brasileira de Satélites (OBSAT), seu cliente final, e busca utilizar as tecnologias demonstradas pelo projeto CapybaraSat para a coleta de dados de veículos lançadores. Sua missão é composta pela criação de um Payload User’s Guide para a nova frente de veículos lançadores sub-orbitais brasileiros, possuindo alto poder comercial e agregador para desenvolvimento do setor aeroespacial brasileiro. Seu lançamento está previsto para setembro de 2023 com até 30km de apogeu.

O apoio da Gama CubeDesign comprova a confiança da empresa no evento como agente acelerador do crescimento do mercado de Geotecnologias, Drones e Espacial.

A Universidade de Brasília (UNB) e a Gama CubeDesign estará presente no estande 386.

