O empresário Geraldinho Gonçalves apresenta o Projeto Grooveonline Prevenção na CLDF

Vários parlamentares, educadores e pessoas da comunidade, ocuparam a tribuna para abordar o tema e propor medidas para enfrentar o problema.

A segurança nas escolas foi debatida nesta terça-feira (2) durante Audiência Pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O evento foi proposto pelo deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL). Ele reuniu representantes do Poder Executivo, dos Sindicatos dos Professores e de entidades representativas de pais e alunos. A reunião ocorreu no Plenário da Casa.

Joaquim Roriz Neto justifica a necessidade do debate a fim de unir esforços no enfrentamento à onda de violência que tomou conta das escolas de todo o país. Desde o início do ano letivo, professores, pais e estudantes enfrentam uma série de ameaças e de ataques aos estabelecimentos.

Grooveonline Prevenção uma excelente ferramenta no combate a violência nas escolas

Na ocasião, o empresário Geraldinho Gonçalves apresentou o Projeto Grooveonline Prevenção. Mostrando aos parlamentares, educadores e sociedade o impacto positivo que esse projeto tem causado nas escolas por onde tem passado. Enfatizando o quanto esse tipo de projeto foca diretamente na vida dos jovens e adolescentes. Não só eles, bem como os servidores e comunidade.

Geraldinho falou do trabalho realizado pelo Projeto Grooveonline Prevenção no combate a violência, às drogas e o bullying. Trabalhando a valorização da vida, semeando e impactando todos aqueles que participam das apresentações do Grooveonline. Semear é preciso, ainda mais num momento como este. É aí que o Projeto Grooveonline Prevenção faz a diferença.

No atual momento, esse projeto realiza mais que levar um dia de musicalidade e entretenimento nas escolas. Atuando diretamente com os presentes, levando dias repletos de musicalidade, teatro, palestras motivacionais e atendimento psicológico e psicopedagógico. Promovendo o milagre em meio ao caos.

Afinal o futuro da nação estará nas mãos desses, hoje, jovens e adolescentes Então poder plantar a semente do bem e do sucesso em cada um deles é garantir que tenhamos cidadãos mais responsáveis. Que farão desta, uma nação cada vez mais desenvolvida e próspera. Assista a fala do Geraldinho Gonçalves:

O Deputado Joaquim Roriz Neto vem se mostrando muito impactado pela eficácia do Grooveonline Prevenção e reforça a necessidade de ações contínuas de curto, médio e longo prazo, com o objetivo de devolver a paz às escolas. Um projeto como este funciona como uma excelente ferramenta para auxiliar na melhoria do ambiente escolar, e não só isso como a comunidade à qual aquela escola está inserida.

A violência nas escolas e a busca por soluções

Entre os casos mais graves estão, o massacre em uma escola pública de Santa Catarina (SC), o assassinato de uma professora em São Paulo e a ação racista contra uma professora de Ceilândia, no Dia Internacional da Mulher. No Distrito Federal, uma série de ameaças de ataques à bomba e de massacres tem tirado o sossego de toda comunidade escolar.

A problemática levou ao reforço do policiamento das escolas públicas e particulares e a uma reunião da cúpula da Segurança Pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas é preciso que se discuta e proponha medidas que sejam realmente eficazes no combate a esta questão.

Assim, o objetivo do encontro na Câmara Legislativa do Distrito Federal foi de escutar os especialistas na área, na tentativa de estabelecer o caminho a ser tomado em prol do aumento permanente da segurança nas unidades de ensino.

“Hoje, nosso objetivo é escutar todos os lados: Secretaria de Educação Segurança Pública, Ministério Público, Sindicatos e Associação de Pais. Precisamos trabalhar em conjunto para combater esse problema”, completa Roriz Neto.

Veja o depoimento do Diretor Eluídes Agapito do C.E.F. 106 do Recanto das Emas:

Saiba mais sobre o trabalho do baterista Lucas Gonçalves:

