Gama perde boa parte do elenco e deverá ter time alternativo na Copa Verde

A equipe do Gama estreia na Copa Verde 2021 no dia 14 de outubro, uma quinta feira, quando enfrentará a equipe da Aquidauanense, em jogo que acontece no Distrito Federal, em local e horário ainda indefinidos.

Mas se o confronto está definido, a equipe ainda é a maior incógnita do time para a competição. O DF Sports+ vem apurando a situação do time, e desde o último jogo na Série D, que confirmou a eliminação do time na competição, foram pelo menos 21 saídas confirmadas entre o time profissional e a categoria Sub-20.

Em relação ao time principal que foi titular no último jogo, praticamente todos os titulares tiveram sua saída confirmada, restando apenas o goleiro Victor Hugo, o volante Paulinho e o meia Iago, maior destaque da equipe Sub-20 e que subiu ao profissional.

Saíram da equipe o lateral Toninho, que vinha sendo o principal nome do time, os zagueiros Wendel e Josué, o lateral Romarinho, os meias Ikaro e Rafael Carrilho, e também os atacantes Germano (que apesar de ser volante foi improvisado durante toda a competição no ataque) e Vitor Xavier, que retornou ao time após passagem com destaque, e agora sai do Gama mais uma vez. Já no Sub-20 até o momento foram cinco saídas confirmadas,.

Além dos jogadores que foram titulares e saíram, vários outros nomes que vinham sendo reservas ou atuando menos também saíram: O goleiro Matheus Damasceno, que chegou a ser destaque em um clássico contra o Brasiliense, Gabriel Arantes, lateral direito, Wallace, zagueiro criado na equipe e campeão em 2020 do Candangão 2021, Jefinho, jogador veloz de ataque, Elizeu, que teve bom início mas se machucou, Flávio, centroavante muito criticado pelos inúmeros gols perdidos, Felipe Menezes, Fernandinho, Elenilson e Paulo Ricardo.

Com a estreia marcada para daqui a 15 dias, a diretoria precisará agir rápido juntamente a sua parceria para conseguir não só definir o time que irá para a competição, como também trazer os jogadores para o Distrito Federal. Uma alternativa que também pode acontecer é usar os remanescentes do elenco profissional e do Sub-20.

