Gama terá ponto de testagem para Covid-19

A partir desta segunda-feira (4), Gama também terá ponto de testagem em massa para detectar a Covid-19. Na primeira região, o local escolhido será o estacionamento do estádio Bezerrão, que também atenderá moradores de Santa Maria.

Assim como nas demais regiões, os testes rápidos serão realizados pelo sistema drive thru (em automóveis), das 8h às 17h. O resultado é fornecido em até 30 minutos após a aplicação do exame.

Para reduzir o tempo de espera e evitar aglomerações, o atendimento está sendo agendado pela internet, por meio do site Teste em Massa Covid-19.

Na plataforma é necessário fazer cadastro para agendar horário no posto de atendimento na região de moradia. Após se cadastrar, um comprovante chega, por e-mail, informando o local e a hora do exame. Esta mensagem deve ser apresentada no local do teste.

Por meio do site é possível ter acesso ao resultado do exame, que também é enviado para o e-mail informado no cadastramento. Também é possível agendar por meio do aplicativo e-GDF.