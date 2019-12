Governo vai investir R$ 360 milhões em 18 rodovias até 2020

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), investe R$ 360 milhões para concluir e inaugurar, em 2020, as obras de reconstrução, implantação ou duplicação de 18 rodovias goianas. Os serviços já foram iniciados na maioria dessas vias, mas tiveram que ser interrompidos em função da chegada do período de chuvas.

As retomadas estão previstas para o segundo trimestre de 2020, quando se inicia a estiagem em Goiás. As inaugurações das obras devem ocorrer entre outubro e dezembro do ano que vem.

O presidente da Goinfra, Pedro Sales, informa que o cronograma de execução dos serviços obedece a critério estritamente técnico. “São obras importantes e prioritárias que vão ser seguidas por uma série de outros novos lotes até que consigamos completar a restauração de todas as vias estaduais”, afirma.

Sete rodovias goianas recebem investimentos em implantação e pavimentação que totalizam R$ 130 milhões. Será concluída a GO-184, que liga Caiapônia a Jataí; a GO-309, de Cachoeira Dourada a Itumbiara; a GO-174, entre Diorama e Montes Claros; e a GO-132, Colinas do Sul/Minaçu.

Estão sendo implantadas, ainda, a rodovia GO-439, que vai de Pilar a Guarinos; GO-239, extensão entre a GO-164 e São José dos Bandeirantes; GO-474, no intervalo entre Abadiânia e o Lago de Corumbá. As inaugurações estão programadas para o último trimestre de 2020.

Reconstrução

Outras nove rodovias serão totalmente restauradas e entregues para a população até o próximo ano. Nessa modalidade, estão sendo investidos R$ 162 milhões na reconstrução da GO-060, que percorre as cidades de Iporá, Israelândia, São Luís de Montes Belos e Firminópolis; GO-164, de Quirinópolis ao entroncamento da BR-452; e GO-320, entre Joviânia e Goiatuba.

Também devem ser inauguradas, no próximo ano, as reconstruções da GO-418/326, no trecho entre a GO-060, Fazenda Nova e o entroncamento da GO-324; da GO-040, do entroncamento da BR-452, em Bom Jesus, até o entroncamento da GO-320, em Goiatuba; da GO-326, entre Sanclerlândia e Buriti de Goiás; e ainda, GO-173, no percurso entre Israelândia e Jaupaci.

Por fim, está sendo recuperado o pavimento da GO-237 (Niquelândia-Muquém), do Anel Viário de Niquelândia, além da GO-535, também em Niquelândia.

A diretora de Obras Rodoviárias da Goinfra, Andrezza Medeiros Teles, destaca que a agência busca recursos para que possa incorporar a restauração de mais rodovias. “A Goinfra trabalha de forma sistêmica na busca de novos recursos para atender a demanda de outras rodovias que necessitam também de restauração”, ressalta.

Duplicação

A duplicação das rodovias GO-070 e da GO-080 já está com 90% dos projetos executados. Para completar os serviços da GO-070, falta apenas o trecho entre o entroncamento da GO-164 e a cidade de Goiás. Para concluir a duplicação da GO-080, resta o percurso compreendido entre Nerópolis e o entroncamento da BR-153.

As duas obras, que estão recebendo R$ 48,5 milhões em investimentos por parte do Governo de Goiás, devem ser inauguradas em agosto de 2020.

O pacote de obras inclui, ainda, a construção do canal de drenagem do Aeroporto de Cargas de Anápolis, com investimentos de R$ 3 milhões e previsão para ser inaugurado em outubro do ano que vem.

Fonte: Governo de Goiás / Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) – 27/12/2019