Capes seleciona professores para curso de inglês nos Estados Unidos

Até o dia 14 de fevereiro de 2020, professores de língua inglesa podem concorrer a um curso intensivo de seis semanas em universidades dos Estados Unidos, por meio do Programa Desenvolvimento Profissional de Professores de Língua Inglesa nos EUA (PDPI). Serão selecionados mais de 400 docentes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro de 2020, por meio do formulário disponível no site da Comissão Fulbright . A seleção é feita por meio de etapa documental e do resultado no teste de proficiência.

O programa é realizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em parceria com a Comissão para o Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos da América e o Brasil (Comissão Fulbright) e vai atender professores de educação básica concursados que atuem na rede pública de ensino estadual, municipal ou distrital.

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 20 de abril. As atividades do programa serão realizadas de 29 de junho a 7 de agosto do ano que vem. O programa cobre, entre outras despesas, passagem aérea, ajuda de custo durante a capacitação, reembolso da taxa de solicitação do visto norte-americano, alojamento em instalações do campus universitário onde o curso será realizado, taxas escolares e alimentação.

*matéria produzida com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil