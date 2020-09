Grito dos Excluídos: Basta de Miséria, Preconceito e Repressão!

A 26ª edição do Grito dos Excluídos reuniu no dia (7) de setembro, representantes de partidos de oposição e de movimentos indígenas, negros, feministas e LGBT no centro de Brasília. O tema desta edição foi Basta de Miséria, Preconceito e Repressão! Queremos Trabalho, Terra, Teto e Participação.

Eles fizeram um ato cênico às 9h no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, entre o Teatro Nacional e o Museu da República. A performance durou cerca de uma hora.

Durante o ato, os manifestantes inflaram um boneco do presidente Jair Bolsonaro. Um grupo de mulheres tinha as mãos cobertas de tinta vermelha para denunciar a violência de gênero. Outro grupo usava máscaras de ratos em protestos contra a corrupção e o que consideram tentativas de rasgar a Constituição. Um jovem interpretou um Cristo negro, cravejado de balas, para denunciar a violência urbana.

Logo depois que o Grito dos Excluídos encerrou o ato, e os manifestantes se dispersaram, por volta das 10h, um pequeno grupo de apoiadores de Bolsonaro concentrou-se em frente ao Museu Nacional da República. De lá, marcharam até a Praça dos Três Poderes. Pouco antes da Catedral de Brasília, a Polícia Militar revistou os manifestantes, orientando para o uso de máscaras e confiscando suportes de madeira e de metal usado em faixas e bandeiras.

De acordo com a organização, o Grito dos Excluídos reuniu cerca de 200 pessoas. A Polícia Militar, não estimou o número de participantes. Os dois protestos, contra e a favor do governo, foram pacíficos e transcorreram sem incidentes.

O artista gamense Jairo Mendonça, compositor, instrumentista e poeta marcou presença no ato:

O Grito dos Excluídos – idealizado em 1994, a partir das reflexões da 2ª Semana Social Brasileira, promovida pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), teve seu primeiro ato em 7 de setembro de 1995, tendo como lema “A vida em primeiro lugar”, ecoando em 170 localidades. Entre as motivações que levaram à escolha do dia 7 de setembro estão a de fazer um contraponto ao Grito da Independência.

Informações no site: https://www.gritodosexcluidos.com/