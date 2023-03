Grooveonline Prevenção chega impactando ao CEF 17 de Taguatinga

Promovendo mais um dia de bençãos e alegrias a esta escola. Onde proporcionou um dia repleto de coisas boas..Tratando de questões importantes como o Bullying, a violência e o vício. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente cada um que participa do Grooveonline Prevenção.

No C.E.F. 17, cerca de 800 alunos, mais professores e servidores, estiveram presentes na quadra coberta da escola.

Em um momento glorioso, a Banda Grooveonline realizou a apresentação que aconteceu na quadra coberta. A galera, animada, acompanhava as músicas que eram cantadas pelo músico e cantor Denílson Bastos (ex-The Voice Brasil) e Dhjemis Messias.

O baterista Lucas Gonçalves prendeu a atenção de todos, que ficaram impressionados com sua bateria invisível. Sim, ele tocou bateria sem estar na bateria. É a tecnologia sendo usada para o bem surpreendendo as pessoas.

Um dia repleto de emoção

Lucas Gonçalves, interagindo com a platéia, chamou ao palco alunos que queriam se apresentar.

O aluno, Luan Henrique, de 12 anos, animou a galera durante um momento em que a banda Grooveonline fez uma apresentação musical para os presentes. Luan mostrou toda a sua destreza na bateria. Dando um show que surpreendeu até o experiente Lucas Gonçalves.

Denílson Bastos cantou a música “Era uma Vez”, e a Cia. de Teatro Lábios da Lua se apresentou.

Os atores dramatizaram cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e o vício.

A psicóloga Dra. Josy Reis deu uma palestra.onde tratou da questão do Bullying e Cyberbullying. Dra. Josy falou sobre estas questões e ficou maravilhada com a interação da platéia e o tanto de energia boa emanada por eles.

Ela reforçou o quão eles são capazes de serem tudo aquilo que quiserem. E num momento de interação com o público Dra. Josy chamou pessoas para darem seu depoimento sobre as questões por ela abordada.

Mentes brilhantes

O aluno Pietro falou sobre a questão do quanto faz mau a não aceitação. A importância da fecilidade, da sua aceitação da aceitação do outro. As consequências da vida e de suas escolhas. Dra. Josy ficou encantada com a naturalidade e sinceridade do Pietro.

O jovenzinho Kauwã surpreendeu a todos quando deu uma palestra onde falou da questão do respeito, da aceitação e da questão do bullying. Além, claro, de falar sobre seu problema.

O Kawã foi diagnosticado com Síndrome de Tourette, o qual é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques múltiplos, motores ou vocais, que persistem por mais de um ano e geralmente se instalam na infância e que muitas vezes causam muito constrangimento ao portador. E por ser pouco conhecido algumas pessoas não entendem e praticam bullying com a pessoa.

Ele tem 7 anos, e é uma criança muito inteligente, corajosa e consciente em relação a Síndrome. E decidiu falar para os alunos do CEF 17 sobre o assunto, bem como a importância de não praticarem bullying com ninguém. E finalizou falando que todos possuem uma força interna e que acreditem que irão vencer.

Um momento onde todos ficaram encantados com o carisma e a inteligência de Kauwã. Ao final de sua participação, alunos foram até ele e o abraçaram, como um sinal de carinho e agradecimento por sua fala e por sua pessoa.

Os perigos do bullying e da depressão

Dra. Josy Reis deu uma palestra, onde tratou da questão do Bullying e Cyberbullying, da auto flagelo e depressão. Dra. Josy reforçou a importância de buscar ajuda, um suporte em algum lugar. Não ficar guardando pra si os problemas..

Oficina musical

Dhjemis Messias cantou músicas e promoveu uma oficina musical. Junto com os presentes ele trabalhou a questão do rítmo, melodia e canto.Fazendo uma dinâmica com os alunos criando música e sons.

Ele cantou músicas, cujo as letras tratam de temáticas ligadas às drogas e a violência. Óbvio que sua atuação, mais uma vez, levou todos ao delírio.

No período da tarde as atividades seguiram levando muita animação e abordado assuntos importantes.

Momento de gratidão

Lucas agradeceu a todos pelo maravilhoso dia. O diretor executivo do projeto, Geraldinho Gonçalves, falou da importância do projeto e seus apoiadores.

Ele agradeceu a diretora da escola, Professora. Andréia por ter se empenhado para que o Projeto pudesse retornar a essa escola.

Para Andréia. o projeto é maravilhoso, pois impacta profundamente e positivamente a vida de todos da escola. Um projeto que salva vidas. Proporcionando um dia especial na vida todos. Ela ficou muito contente pelo retorno do projeto a sua escola e pelo fato dela ser uma das contempladas desse primeiro momento em 2023. A diretora agradeceu o apoio e empenho da Deputada Distrital Paula Belmont.

Uma escola inclusiva

O Centro de Ensino Fundamental 17 de Taguatinga é uma escola com uma galerinha contagiante. e um quadro de servidores atenciosos. Porém destacamos o quão inclusiva é esta escola. Muitos alunos especiais estudam nesta unidade. Uma escola especial com alunos muito especiais

Semeando e impactando

Promovendo a semeadura em um momento tão delicado. É ai que o Projeto Grooveonline Prevenção atua e faz toda diferença.

Esse projeto realiza mais que levar um dia de musicalidade e entretenimento nas escola. Atuando diretamente com os presentes, levando dias repletos de musicalidade, teatro, palestras motivacionais e atendimento psicológico e psicopedagógico. Promovendo o milagre em meio ao caos.

Afinal o futuro da nação estará nas mãos desses, hoje, jovens e adolescentes Então poder plantar a semente do bem e do sucesso em cada um deles é garantir que tenhamos cidadãos mais responsáveis. Que farão desta, uma nação cada vez mais desenvolvida e próspera.

Outras escolas querem o Grooveoline Prevenção

Sendo um sucesso comprovado por onde já se apresentou o projeto vem sendo cada vez mais requisitado por mais escolas do DF. Veja o depoimento da Ayane, supervisora do CEF 14 de Taguatinga:

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Tudo o que é executado ao longo do dia, as apresentações da banda, palestras, oficinas musicais e o teatro só é possível graça aos apoiadores. Esta edição do Grooveonline prevenção conta com o apoio da Deputada Distrital Paula Belmonte (DF), junto com a CRECE-DF, em parceria com o Ministério da Cultura e Governo Federal. Promovendo incentivos à criança e ao adolescente.

