Harvard disponibiliza bolsas de estudo para pesquisas sobre temas políticos

Os candidatos selecionados receberão uma bolsa de US$ 30.000 – 163.185,00 em reais

Jornalistas, políticos e acadêmicos que possuem pesquisas que abordem temas políticos ou políticas públicas são público-alvo do programa de bolsas de estudo Joan Shorenstein, da Faculdade de Governo Kennedy, da Universidade Harvard. As inscrições devem ser realizadas através do site, até o dia 1 de março.

Os candidatos selecionados receberão uma bolsa de US$ 30.000 – 163.185,00 em reais. O valor será pago dividido em quatro parcelas mensais. Ao final do programa, o aluno bolsista terá que entregar um artigo analisando como a mídia possui influência na política ou nas políticas públicas de modo nacional ou internacional.

Para participar, os candidatos devem apresentar as pesquisas e a originalidade será um fator decisivo para a seleção. Além disso, os candidatos deverão comprovar fluência em Inglês por meio de testes, como o Toefl ou Ielts, e possuir cinco anos de experiência profissional, no mínimo.

Por conta da pandemia, este ano, todo o processo será virtual. No decorrer da bolsa, os alunos receberão auxílio do corpo docente da Harvard por meio de reuniões semanais, além de discussões com outros bolsistas. Um aluno assistente de pesquisa da Harvard Kennedy School também poderá ser selecionado pelos bolsistas para ajudar nos projetos.

Outras oportunidades

Além de programas com bolsas de estudo, a Harvard também possui uma plataforma on-line com cursos livres gratuitos. Os interessados podem acessar o site HarvardX e conferir a lista com mais de 100 cursos. No entanto, em alguns deles, o estudante pode pagar uma taxa para receber um certificado de conclusão da universidade.

As formações da HarvardX são ministradas em Inglês, mas algumas delas possuem legendas em Português, o que pode ajudar no entendimento. Para ter melhor aprofundamento das capacitações, é ideal ter domínio no idioma americano.

A Universidade de Harvard é uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas do mundo, tendo no histórico ex-alunos como John Kennedy, George W. Bush e Barack Obama, todos ex-presidentes dos Estados Unidos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil