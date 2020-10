Hélio José faz campanha contra a privatização da CEB

O ex-senador pelo DF e ex-funcionário da companhia da CEB, está fazendo campanha contra a privatização da estatal. Em vídeo publicado em seu Facebook, Hélio faz campanha contra a privatização da Companhia Energética de Brasília (CEB).

Na postagem Hélio, que foi Coordenador da Bancada Federal do DF nos anos de 2015 e 2017, veio a público manifestar seu repúdio à atitude do governador Ibaneis Rocha pelo vontade em privatizar a todo custa a CEB – Companhia Energética de Brasília. Uma empresa, que segundo ele, desempenha papel estratégico e é rentável. Sendo ganhadora de vários prêmios como uma das melhores empresas do Setor Elétrico Nacional.

Além de ter sido senador pelo DF por 4 anos, Hélio José trabalhou na CEB durante 25 anos. Passou pela ELETRONORTE, onde ficou 3 anos. Depois foi para os CORREIOS, onde também ficou 3 anos. Passou 10 anos no MME e 1 ano no MPOG. É lotado no Ministério da Economia prestando serviço no Senado Federal.

Como morador de Brasília e servidor público federal concursado o ex-senador considera um tamanho desrespeito com à população do DF por parte do presidente da CEB, Edison Garcia e do Senhor governador Ibaneis Rocha. Já o descontentamento com o governador é maior porque que Ibaneis Rocha fez um depoimento público e assinou documento garantindo a não privatização da CEB. Mas que agora quer fazer esta “doação” do patrimônio público do povo de Brasília para a iniciativa privada, destaca Hélio.

Veja o vídeo:

Assine o abaixo-assinado: http://chng.it/YYhMPxG4

Da redação do Gama Cidadão – 30/09/2020