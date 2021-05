A Horus Telecom, empresa de distribuição de soluções tecnológicas, criou a ação interna chamada “Pra-Ser”, com funcionários da empresa, para desempenhar um trabalho engajado de doação de alimentos e recursos para direcionar essa ajuda aos projetos sociais de Brasília-DF.

Esse trabalho desenvolvido pela distribuidora atende a duas regiões. A primeira é a Cidade Estrutural, que conta com 45 mil habitantes e fica à 15 km do Palácio do Planalto. A região conta com uma população que apresenta diversos problemas de renda fixa e tinha como principal sustento recursos de um aterro aberto. A Horus atua contribuindo com a região há cinco meses com alimentação para a comunidade e já beneficiou mais de 200 pessoas na região.

Além disso, outro projeto atendido é de auxílio a ONG Casa Ana, uma casa de apoio que cuida de pessoas que vão até Brasília para fazer tratamentos de combate ao câncer. Engajada com o trabalho desenvolvido pela instituição, a Horus desde janeiro auxilia com a contribuição monetária, de roupas e alimentos para a ONG todo o mês, são mais de 100 pessoas assistidas pelo projeto Casa Ana.

Segundo dados levantados pelo INCA (Instituto Nacional de Câncer), em 2020 foi projetado para que mais de 8 mil pessoas recebessem tratamento da doença na cidade.

“Este trabalho foi desenvolvido para que possamos ajudar as pessoas em desamparo. Além das doações de comida, que apresentam uma garantia alimentar naquele momento, todos os recursos arrecadados, desde roupas, acessórios e itens de higiene, são importantes para auxiliar as pessoas também, provendo com o mínimo necessário em qualidade de vida”, aponta Sérgio Viana de Mello, coordenador de projetos da Horus Telecom.

