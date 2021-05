A atividade é realizada de forma totalmente on-line e gratuita, entre os dias 24 e 28 de maio

A Semana da Programação Web: Edição JavaScript, promovida pela escola de programação Kenzie Academy Brasil, está disponibilizando 30 mil vagas para um curso introdutório com foco no JavaScript, destinado a profissionais da área de Tecnologia e pessoas sem conhecimento prévio. A atividade é realizada de forma totalmente on-line e gratuita, entre os dias 24 e 28 de maio.

Pelo oitavo ano consecutivo, o JavaScript liderou o ranking mundial no relatório Developer Survey, da Stack Overflow, como a linguagem de programação mais usada no mundo (67,7%), em 2020. Além disso, é a segunda colocada quanto ao interesse das pessoas em aprendê-la no mundo inteiro (18,5%). Os interessados em participar da atividade podem se inscrever pelo site: https://semanaweb.kenzie.com.br/.

Curso o-line gratuito de JavaScript

Durante o curso on-line de JavaScript, serão apresentados os primeiros estágios da programação web, como conceitos básicos de HTML e CSS. Desta forma, será mais fácil entender o funcionamento da internet, bem como a aplicação dos principais fundamentos e técnicas JavaScript, para que os participantes avancem, na prática, para o desenvolvimento e programação de seus primeiros projetos de forma profissional.

No total, serão cinco dias de aulas ao vivo, das 19h às 21h, com carga horária total de 10 horas. Os alunos terão acesso a uma comunidade restrita do Slack, para interação com outros participantes, além de plataforma exclusiva com conteúdos, exercícios, dados de mercado e até troca de pontos por brindes. Para ter direito ao certificado de conclusão do curso, é necessário participar de todas as lives e entregar um projeto na plataforma de ensino.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil