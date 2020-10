Idosa ganha primeira festa de aniversário em ambulância no HRG

Surpresa foi feita pela equipe do Núcleo de Apoio e Remoção de Pacientes do Hospital Regional do Gama – HRG

Com 66 anos de idade, Maria Aparecida Lima nunca tinha ganhado uma festa de aniversário em toda a sua vida. Humilde e sem família, ela é diariamente transportada de ambulância pela equipe do Núcleo de Apoio e Remoção de Pacientes (Narp) do Hospital Regional do Gama (HRG), que a leva para as sessões de hemodiálise. Em um dia especial, os profissionais de saúde decidiram fazer uma festa surpresa de aniversário para ela, comemorada ali mesmo dentro da ambulância.

“Fiquei tão contente que chorei de alegria. Se pudesse, eu voaria de tanta felicidade. Foi minha primeira comemoração de aniversário na vida e eu amei”, emociona-se Maria Aparecida, que ganhou uma festa com direito a bolo, suco e balões. Tudo comprado pela equipe de saúde que a leva três vezes por semana para as sessões.

De brinde, a paciente ainda recebeu de presente da equipe um porta-retratos com a foto que registrou o momento. Ela não resistiu à emoção e, assim, as lágrimas voltaram a correr pelo rosto. “Queria agradecer de coração a todos da equipe. Vocês sempre me apoiam quando eu mais preciso”, elogiou.

O carinho dos profissionais com a paciente não é para menos. Idealizadora da festa de aniversário e técnica de enfermagem do Narp do HRG, Elza Lima conta que se emocionou com a situação da paciente quando ela disse que nunca tinha tido uma festa de aniversário na vida. No dia seguinte, Elza decidiu mudar aquela situação.

“É algo que mexe muito com a gente. Além de ela estar passando por sessões de hemodiálise, que a debilitam muito, ainda tinha essa questão do aniversário. Como nos apegamos à pessoa quando a vemos quase todo dia, deixamos de ver só um paciente e passamos a ver um ser humano. Foi muito gratificante ajudar e um prazer imensurável”, disse a técnica de enfermagem.

* Com informações da Secretaria de Saúde do DF – 10/10/2020